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Китайская Zephyr выпускает видеокарту с розовой печатной платой — RTX 3060 Ti Sakura & Snow
Похоже, это первая печатная плата в розовом цвете.
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Белый и розовый цвета популярны при сборке ПК, производители комплектующих и периферии выпускают довольно большой ассортимент продуктов в данном цветовом исполнении. В случае с материнскими платами, видеокартами и другими компонентами, иногда окрашиваются только декоративные элементы, а печатная плата выполняется в другом цвете, как правило чёрном, что иногда бросается в глаза. Тем не менее, выпускаются и белые печатные платы, они довольно распространены, но розовых мы ещё не видели. Свершилось, похоже, что китайский бренд видеокарт Zephyr представил первую видеокарту NVIDIA GeForce RTX с розовой печатной платой, сообщает VideoCardz.

Вероятно, Sakura & Snow — это название модели. Источник: ZEPHYR, bilibili

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Это компактное исполнение GeForce RTX 3060 Ti в форм-факторе ITX. Используется GDDR6 память, заводского разгона нет, для дополнительного питания присутствует один 8-контактный разъём. Кроме цвета платы, ничего примечательного в этой модели нет, ну ещё цветочки на бэкплейте можно отметить. О самом бренде мало что известно, похоже, что в Китае он появился совсем недавно.

Источник: ZEPHYR, bilibili и VideoCardz
Источники
ZEPHYR, bilibili
VideoCardz
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#nvidia #видеокарты #zephyr
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