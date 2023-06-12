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Google Диск прекратит поддержку Windows 8, 8.1, Server 2012 и 32-разрядных систем
Windows 7 не поддерживается с начала года.
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Dylan Carr, Unsplash

Microsoft прекратила поддержку операционных систем Windows 7 и 8.1 в начале этого года, после чего от устаревших версий ОС стали окончательно отказываться разработчики разнообразных приложений. Проект Chromium не поддерживает Windows 7 и 8.1 начиная со 110 выпуска, что влияет на множество веб-браузеров, включая Google Chrome. Настольное приложение Google Диск тоже перестало поддерживать Windows 7 в начале года, теперь настало время «восьмёрки». Как выяснили специалисты gHacks, через два месяца поддержка завершится для Windows 8, 8.1, Windows Server 2012. Также будет завершена поддержка 32-битных ОС.

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Специалисты отмечают, что на затронутых платформах возможно несколько сценариев: новые версии приложения работать не будут, но старые продолжат, либо подключение к диску заблокируют со всех устаревших систем. В Google пишут: «Чтобы избежать проблем с совместимостью и перебоев в работе сервисов, используйте версию приложения, выпущенную не раньше 12 месяцев тому назад», так что, скорее всего, какое-то время старые версии приложения продолжат работать.

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При регистрации учётной записи Google пользователи получают ограниченное бесплатное место в облаке для хранения файлов, доступ к нему можно получить через веб-браузер без приложения Google Диск, но последнее нужно для удобной синхронизации локальных файлов.

Источники
Google
gHacks
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#google #google диск
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