В зависимости от цены вариант Intel может быть выгоднее.

На прошлой неделе китайские СМИ сравнивали производительность видеокарт Intel Arc A770 и AMD Radeon RX 7600, поскольку региональные цены на них стали одинаковыми. В небольшой подборке тестов журналисты показали, что A770 в определённых сценариях может быть не хуже RX 7600, а даже лучше, модель хорошо справляется с трассировкой лучей и раскрывается в более высоких разрешениях. Тем не менее, для окончательного выбора нужно больше данных, что отмечалось в прошлой новости. Накануне видеокарты AMD и Intel снова столкнулись в противостоянии, на этот раз YouTube блогер RandomGaminginHD сравнил модели Radeon RX 7600 и Arc A750. Хотя последняя хуже A770, именно A750 чаще продвигается Intel, как отличное решение по соотношению производительности и цены. Рекомендованная цена A750 составляет 249 долларов, однако часто появляются скидки, которые позволяют купить A750 дешевле, например, за 199 долларов. При этом рекомендованная цена Radeon RX 7600 составляет 269 долларов.

Средняя частота кадров по данным: RandomGaminginHD, YouTube

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По результатам тестирования, Arc A750 практически везде отстаёт от Radeon RX 7600. Хуже всего дела в Mafia Definitive Edition, игра использует DirectX 11, а со старыми графическими API видеокарты Intel Arc Alchemist работают не так хорошо, как с новыми, отставание составляет почти 37%, также A750 уступает в GTA V около 33%. В современных Forza Horizon 5 и Hogwarts Legacy отставание составляет около 26…27%, всё-таки A750 не дотягивает до уровня RX 7600, но в некоторых играх разница минимальна, пара процентов в The Witcher 3 Next Gen. Также видеокарта Intel сокращает разрыв при активации трассировки лучей, если без лучей отставание в Cyberpunk 2077 достигало 16%, то с лучами только 6…7%. На полную A750 отыгралась в Minecraft RTX, обогнав RX 7600 на 67%.

При озвученных рекомендованных ценах соотношение FPS/$ у Radeon RX 7600 лучше в большем количестве протестированных игр, но при цене 199 долларов перевес уже на стороне Arc A750. В российской рознице соотношение цен может существенно отличаться, так RX 7600 на момент написания можно найти по цене в диапазоне 31…36 тыс рублей, а A750 есть за 26…27 тыс. При таких ценах и с учётом результатов RandomGaminginHD вырисовывается ничья, в одной половине тестов соотношение FPS/₽ лучше у A750, в другой — у RX 7600.

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