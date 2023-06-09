Не всё так однозначно, но учитывая, что в других регионах A770 может быть дешевле, стоит присмотреться.

За последнее время Intel неоднократно напоминала о производительности своих дискретных видеокарт, главным образом фокусируясь на сравнении Arc A750 и конкурирующей GeForce RTX 3060 от NVIDIA. По подсчётам Intel, A750 обеспечивает лучшее сочетание производительности и цены. Intel не приводит сравнений своих видеокарт с решениями AMD, однако и здесь всё довольно неплохо, если верить результатам, которые опубликовал китайский ресурс ITHome, ссылаясь на компанию Gunnir.

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На днях в Китае сравнялись цены 8-гиговых версий Intel Arc A770 и AMD Radeon RX 7600, которая представлена только в варианте на 8 ГБ, пишут в ITHome, поэтому некоторые покупатели задумались, насколько отличается производительность этих решений. Графический процессор ACM-G10 в A770 имеет 32 вычислительных блока Xe Core, 4096 шейдерных блоков и базовую частоту от 2100 МГц. В свою очередь, Navi 33 в RX 7600 предлагает 32 вычислительных блока CU, 2048 потоковых процессоров с возможностью выполнения двух инструкций за такт Dual-Issue, частоту около 2250 МГц и выше в типовых игровых нагрузках. Объём памяти одинаковый, отличается шина и общая пропускная способность (ПСП), преимущество в данном случае за Intel — A770 получила 256-битную шину и ПСП превышает 500 ГБ/с. В случае AMD используется 128-битная шина GDDR6 и ПСП составляет 288 ГБ/с, но за счёт 32 МБ Infinity Cache компания заявляет об эффективном значении до 477 ГБ/с.

Результат может быть неожиданным, Intel Arc A770 выигрывает, если верить результатам ITHome. В 1080p Radeon RX 7600 ещё может что-то противопоставить, но с увеличением разрешения преимущество Arc A770 возрастает. Судя по всему, в тестах использовалась трассировка лучей, где она поддерживается, поэтому и такая разница — в Control A770 быстрее до двух раз. Реализация аппаратного ускорения лучей у Intel получилась лучше, карта AMD сильна в традиционной растеризации, но это можно заметить в 1080p. В больших разрешениях A770 всё равно выигрывает, вероятно, за счёт большей ПСП, а Infinity Cache не спасает RX 7600 — данные в кэш объёмом 32 МБ попадают реже.

В целом, видеокарты Intel с новыми драйверами становятся лучше, но проблемы ещё есть и чаще они проявляются в старых играх. Результатов ITHome точно недостаточно для осознанного выбора, но в Сети есть сравнения Arc A770 с RX 6600/6650 XT, новая RX 7600 от последней ушла не так далеко. Например, два месяца назад сравнение A770 и RX 6650 XT опубликовало издание PCWorld, в нём A770 не была однозначным лидером и специалисты в конечном итоге отдали предпочтение RX 6650 XT.





В тесте Hardware Unboxed три месяца назад A770 на 16 ГБ неплохо смотрелась в 1440p, но по стоимости кадра на тот момент уступила RX 6600/6650 XT.





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Карта Intel действительно может навязать борьбу, но не стоит спешить с выбором, нужно взвесить все недостатки и возможные нюансы, почитать баг-трекеры, если всё устраивает и у Intel есть преимущество по цене, тогда действительно можно рассматривать её как вариант для покупки.

Источники ITHome Wccftech