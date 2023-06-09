Продажи видеокарты запланированы на июль.

Bruce Wem, Unsplash

В июле начнутся продажи видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4060 — ещё одной модели Ada Lovelace среднего сегмента с 8 ГБ видеопамяти и стартовой ценой 299 долларов США. Интересно будет взглянуть на противостояние новинки и RTX 3060 12 ГБ в нативном разрешении без DLSS 3 и с высоким качеством текстур. Точные сроки выпуска названы не были, но инсайдеры предполагают, что видеокарта появится в первой половине июля, компания Gigabyte уже зарегистрировала девять моделей RTX 4060 в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), сообщает Twitter* блогер @harukaze5719.

GV-N4060AORUS E-8GD

GV-N4060AERO OC-8GD

GV-N4060AERO-8GD

GV-N4060GAMING OC-8GD

GV-N4060GAMING-8GD

GV-N4060EAGLE OC-8GD

GV-N4060EAGLE-8GD

GV-N4060WF2OC-8GD

GV-N4060WF2-8GD

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Судя по карточке на сайте ЕЭК, компания готовит GeForce RTX 4060 даже в премиальном исполнении Aorus Elite. Также в списке присутствуют хорошо знакомые наименования Aero, Gaming, Eagle и WindForce 2 — эти модели будут поставляться в вариантах с заводским разгоном и без него. Аналогичные модели RTX 4060 Ti были оснащены системами охлаждения с тремя вентиляторами, но в случае RTX 4060 наименование WindForce 2 указывает на применение двух вентиляторов, TDP видеокарты довольно мал — всего лишь 115 Вт.