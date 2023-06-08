На 24% меньше европейской рекомендованной цены на старте продаж.

Abdullah Abid, Unsplash

Цены на современные видеокарты зачастую вызывают недоумение, особенно на старте продаж. Но когда ажиотаж спадает и спрос на новинки постепенно снижается, цены ожидаемо начинают корректироваться в меньшую сторону, появляются скидки и различные акции, так в Германии AMD Radeon RX 7900 XT уже можно купить за 799 евро — это новый минимум, сообщает VideoCardz. Об акции объявила немецкая компания Mindfactory, в ней участвует эталонная модель от XFX.

реклама

На старте продаж Radeon RX 7900 XT появилась в Европе по цене 1049 евро, вероятно, модель не вызвала большого интереса, поэтому цена на неё вскорости поползла вниз. Всего за 6 месяцев модель подешевела на 24%, а с учётом различных акций с подарками в виде игр, которые AMD проводит за рубежом, итоговая цена видеокарты будет ещё ниже.

рекомендации -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать На порядок упала цена компа MSI на i7 12700 -8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке -21% на RTX 4090 MSI - цены идут вниз в рублях -20% на 14Tb WD - смотри цену В ДВА раза упала цена 50" TV LG 4K Ultra HD -28% на 32Gb Сorsair Dominator -33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea 38% скидка на 34" LG UltraGear IPS GTG 5 мс Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb -30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену -35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb -35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G -30% на MSI Infinite Core i5 16Gb DDR4 512Gb SSD

Radeon RX 7900 XT оснащается урезанным графическим процессором Navi 31 XT, который предлагает 5376 потоковых процессоров, а также 20 ГБ 320-битной памяти GDDR6, что положительно выделяет модель на фоне конкурента. В последнее время AMD часто акцентирует внимание на объёме видеопамяти своих видеокарт, недавно это отмечалось с выпуском нового драйвера, который повышал скорость генерации изображений в оптимизированной модели Stable Diffusion.

Источники VideoCardz и Mindfactory