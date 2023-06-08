Цены на современные видеокарты зачастую вызывают недоумение, особенно на старте продаж. Но когда ажиотаж спадает и спрос на новинки постепенно снижается, цены ожидаемо начинают корректироваться в меньшую сторону, появляются скидки и различные акции, так в Германии AMD Radeon RX 7900 XT уже можно купить за 799 евро — это новый минимум, сообщает VideoCardz. Об акции объявила немецкая компания Mindfactory, в ней участвует эталонная модель от XFX.
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На старте продаж Radeon RX 7900 XT появилась в Европе по цене 1049 евро, вероятно, модель не вызвала большого интереса, поэтому цена на неё вскорости поползла вниз. Всего за 6 месяцев модель подешевела на 24%, а с учётом различных акций с подарками в виде игр, которые AMD проводит за рубежом, итоговая цена видеокарты будет ещё ниже.
Radeon RX 7900 XT оснащается урезанным графическим процессором Navi 31 XT, который предлагает 5376 потоковых процессоров, а также 20 ГБ 320-битной памяти GDDR6, что положительно выделяет модель на фоне конкурента. В последнее время AMD часто акцентирует внимание на объёме видеопамяти своих видеокарт, недавно это отмечалось с выпуском нового драйвера, который повышал скорость генерации изображений в оптимизированной модели Stable Diffusion.
- Источники
- VideoCardz и Mindfactory