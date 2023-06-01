Модель нужно будет оптимизировать

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AMD выпустила графический драйвер Adrenalin версии 23.5.2, добавив поддержку ролевой игры Diablo IV, релиз которой запланирован на 6 июня. О каких-либо исправлениях известных проблем не сообщается, но компания подготовила сюрприз для владельцев видеокарт Radeon RX 7000 в виде повышения производительности Stable Diffusion, но есть нюанс.

Stable Diffusion — это популярная модель машинного обучения с открытым исходным кодом, с помощью которой можно создавать изображения по текстовому описанию. В новейшей архитектуре RDNA 3 видеокарт Radeon RX 7000 появились новые вычислительные блоки для ускорения алгоритмов искусственного интеллекта. В среднем для старших видеокарт RX 7900 заявлен двукратный прирост производительности с новым драйвером, а нюанс заключается в том, что получить такой прирост можно после оптимизации модели Stable Diffusion с помощью инструмента Microsoft Olive — документация доступна в репозитории на GitHub.

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Компания говорит о приросте применительно к старшим видеокартам Radeon RX 7900, показывая на графике практически двукратное увеличение скорости генерации изображений. В этом деле важен объём видеопамяти и у старших решений с этим всё в порядке, будет ли заметен какой-то прирост на недавно дебютировавшей RX 7600, не уточняется.