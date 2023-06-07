Но прогнозы пока касаются китайского рынка и компании GALAX.

Похоже, производители видеокарт продолжают корректировать цены на некоторые модели NVIDIA. По сообщению VideoCardz, инсайдеры, близкие к каналам поставок, обсуждают на китайском форуме BoardChannels возможное снижение цен на видеокарты компании GALAX. В Китае ожидают, что модели GeForce RTX 4080 подешевеют на 1000 юаней или примерно 140 долларов. Как считают в VideoCardz, корректировка цен касается не только GALAX, изменения прослеживаются в ценовой политике всех поставщиков, остаётся лишь наблюдать за ценами и надеяться, что корректировки не будут ограничены одним регионом и эффект от них в той или иной мере дойдёт до нашего рынка.

реклама

Также инсайдеры ожидают небольшую корректировку цен на модели GeForce RTX 4070, которые могут скинуть до 200 юаней или примерно 28 долларов США. Есть хорошие прогнозы и для тех, кто всё ещё ждёт момента для покупки (средне)бюджетной видеокарты: GeForce RTX 3060 может подешеветь на 250 юаней (35 долларов), а цены RTX 3050 якобы уже скорректировали на 140 юаней (20 долларов). Изменение цен в розничной продаже ожидают через пару недель, но это в Китае.

Источники VideoCardz