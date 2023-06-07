Нововведение представлено в обновлении инструментов разработки

Brad Starkey, Unsplash

На недавней видео презентации возможностей Unreal Engine заметили подготовку нового пресета DLSS для разработчиков игр, он был внедрён в инструменты разработки SDK 3.1.13, которые стали доступны сегодня, но по-прежнему неизвестны особенности нового профиля, поскольку использовать его пока нельзя.

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В новой версии SDK есть ещё кое-что интересное, сглаживание c алгоритмами глубокого обучения DLAA (Deep Learning Anti-Aliasing) становится одним из режимов DLSS (Deep Learning Super Sampling), объясняют Wccftech и VideoCardz. Это должно упростить процесс внедрения в игры. Главное отличие между DLAA и DLSS заключается в том, что первая не масштабирует изображение из низкого разрешения в высокое, а работает в нативном разрешении. Похоже, что для разработчиков DLAA входит в набор профилей DLSS под названием Performance Quality. Благодаря внедрению DLAA наряду с существующими профилями, разработчики игр теперь могут предлагать DLAA в качестве опции DLSS.