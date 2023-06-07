Аппаратное ускорение снова доступно

В прошлом месяце Valve включила в Steam для операционных систем Linux аппаратное ускорение на видеокартах NVIDIA, что привело к некоторым проблемам. Похоже, что решить их удалось только сейчас в бета-версии настольного клиента, накануне стало доступно обновление, устраняющее вылеты приложения и несколько других ошибок, связанных с видеокартами NVIDIA и их проприетарными драйверами. Аппаратное ускорение снова включено по умолчанию.

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Также бета-версия клиента Steam содержит некоторые общие исправления и довольно много правок в подсистеме ввода. В частности, внесены правки в элементы интерфейса: контекстного меню списка друзей, меню друзей и некоторых других разделов; исправлены ошибки при удалении локальных скриншотов со страницы сведений об игре, выборе пользовательского изображения для игры. В отношении системы ввода были внесены исправления для решения проблем с обнаружением виртуального геймпада Steam на macOS, Bluetooth контроллера Steam в macOS и Linux, улучшена совместимость с режимами контроллера Nintendo Switch, выполнены коррекции для гироскопа, джойстика и других управляющих элементов в целях снижения дрейфа, коррекция акселерометра, улучшена калибровка дрейфа. Это лишь общее описание некоторых изменений, подробнее со списком можно ознакомиться на странице с примечаниями к выпуску.

Источники Valve Neowin и Phoronix