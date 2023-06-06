Интерфейс с настройкой переехал в другой раздел, стал более информативным.

На сегодня запланировано очередное значительное обновление веб-браузера Mozilla Firefox до версии 114, официальные сборки браузера уже стали доступны накануне, ну а автоматическое обновление будет инициировано на релизе. Как пишет gHacks, 114 версия не только повышает безопасность, но и приносит новые полезные возможности, в их числе более удобная реализация настройки шифрования DNS запросов.

реклама

DNS поверх HTTPS переезжает из основных настроек в настройки приватности, пользователи могут выбрать один из четырёх режимов. Шифрование DNS запросов можно отключить, тогда браузер будет использовать системные настройки DNS, а можно выбрать автоматическое поведение, когда браузер будет сам выбирать на основании различных факторов, использовать защищённый DNS сервер или системные настройки. В режиме повышенной защиты пользователь сам выбирает защищённый DNS сервер, обращения к которому осуществляются во всех случаях, кроме того, когда сервер недоступен, в режиме максимальной защиты Firefox не будет обращаться к системным настройкам при недоступности защищённого сервера.

Также в Firefox 114 к поиску по закладкам в адресной строке теперь можно получить доступ через выпадающее меню «Показать ваши закладки» на панели инструментов или через основное меню в разделе закладки. В числе не упомянутых выше исправлений и нововведений:

Firefox 114 поддерживает захват видео на устройствах macOS во все исходных разрешениях. Ранее разрешения были ограничены 1280×720.

Пользователи macOS, Linux и Windows 7 теперь могут использовать аутентификаторы FIDO2/WebAuthn через USB.

Список исправленных уязвимостей появится здесь после официального релиза обновления браузера.

рекомендации -40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать -100000р на 65" Samsung Neo QLED 8K Ultra HD На порядок упала цена компа MSI на i7 12700 -8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb -30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену RTX 3070 за 45 тр в Регарде -35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке 10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде -35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G Много <b>4070</b> в Ситилинке -30% на MSI Infinite Core i5 16Gb DDR4 512Gb SSD

Также в 9to5Linux обращают внимание на включение в Firefox 114 технологии WebTransport, альтернативы WebSockets, которая пригодится для игр и прямых трансляций. WebTransport построен на основе HTTP3, но в будущем выпуске планируют добавить поддержку HTTP2.

Источники gHacks 9to5Linux