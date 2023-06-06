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Thermaltake показала стилизованные под карбон и титан модули Toughram XG RGB DDR5-7600
Также представлены различные варианты DDR5-7200 и 6600.
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Компания Thermaltake расширила линейку оперативной памяти Toughram RGB D5, представив комплекты модулей с более высокими скоростными характеристиками в новом дизайне. В классической серии появились модули DDR5-6600 с тепло-распределителями в чёрном и белом цвете, дизайн классических модулей привлекает внимание большой RGB световой панелью в верхней части, в ней используется восемь светодиодов, которые могут отображать до 16,8 млн цветов. Панель вместе с двумя хромированными полосками напоминает аббревиатуру TT (Thermaltake).

Источник: Thermaltake и Vortez

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Серия Thermaltake Toughram XG RGB D5 предлагает модули со скоростью до 7600 МТ/с в новом дизайне. Самыми быстрыми вариантами являются модули с тепло-распределителями, стилизованными под карбон и титан. Исполнение Carbon Fiber отличается элегантным тёмно-серым цветом и гладкой поверхностью с характерным для карбона узором, напоминающим перекрёстное плетение углеродного волокна. Исполнение Titanium отличается специфическим сочетанием матового эффекта и зеркального блеска, текстурой, напоминающей титан — этого удалось добиться благодаря 16-этапному процессу окрашивания. Также серия включает модули в чёрном и белом цвете, они работают на меньшей скорости 7200 МТ/с.

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В числе других достоинств серии Thermaltake Toughram XG RGB D5: 10-слойная печатная плата, удвоенное количество меди, X-образная полоса подсветки с 16 светодиодами. Подсветкой можно управлять с помощью фирменного программного обеспечения TT RGB Plus 2.0.

Источники
Thermaltake
Vortez
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#ddr5 #оперативная память #thermaltake
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