Кроме чёрного и белого вариантов есть необычные яркие цвета.

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Thermaltake представила новые модули памяти TOUGHRAM RGB D5 в шести цветах, кроме вариантов с чёрными и белыми теплораспределителями компания предлагает необычные яркие расцветки: «гоночный красный» (Racing Red), «гоночный зелёный» (Racing Green), «золотой металлик» (Metallic Gold) и «бирюзовый» (Turquoise). Это отличная возможность собрать производительную систему с необычным сочетанием цветов, либо в классическом чёрном или белом цвете.

реклама

В серии TOUGHRAM RGB D5 модули оснащаются алюминиевыми теплораспределителями TT Premium с RGB подсветкой из 8 светодиодов в верхней части, а также глянцевыми вставками, которые напоминают логотип компании. Светодиоды могут воспроизвести 16,8 миллионов цветов, подсветка настраивается с помощью фирменного ПО TOUGHRAM и TT RGB plus 2.0, по умолчанию доступно 25 световых эффектов.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Что касается самих модулей, компания предлагает парные комплекты DDR5-5600 CL36-36-36-76 суммарным объёмом 32 ГБ (2×16 ГБ). Говорится о тщательном процессе отбора микросхем, применении 10-слойной печатной платы с медным внутренним слоем, поддержке профилей Intel XMP 3.0 и AMD EXPO.

Источники Thermaltake