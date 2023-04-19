Thermaltake представила новые модули памяти TOUGHRAM RGB D5 в шести цветах, кроме вариантов с чёрными и белыми теплораспределителями компания предлагает необычные яркие расцветки: «гоночный красный» (Racing Red), «гоночный зелёный» (Racing Green), «золотой металлик» (Metallic Gold) и «бирюзовый» (Turquoise). Это отличная возможность собрать производительную систему с необычным сочетанием цветов, либо в классическом чёрном или белом цвете.
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В серии TOUGHRAM RGB D5 модули оснащаются алюминиевыми теплораспределителями TT Premium с RGB подсветкой из 8 светодиодов в верхней части, а также глянцевыми вставками, которые напоминают логотип компании. Светодиоды могут воспроизвести 16,8 миллионов цветов, подсветка настраивается с помощью фирменного ПО TOUGHRAM и TT RGB plus 2.0, по умолчанию доступно 25 световых эффектов.
Что касается самих модулей, компания предлагает парные комплекты DDR5-5600 CL36-36-36-76 суммарным объёмом 32 ГБ (2×16 ГБ). Говорится о тщательном процессе отбора микросхем, применении 10-слойной печатной платы с медным внутренним слоем, поддержке профилей Intel XMP 3.0 и AMD EXPO.
- Источники
- Thermaltake