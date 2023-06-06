В бенчмарке прирост достигает 18%.

Игр с поддержкой Microsoft DirectStorage пока немного, но наверняка многие предстоящие продвинутые проекты будут поддерживать эту технологию быстрой загрузки. На данный момент DirectStorage продолжает «полироваться», так недавно разработчики реализовали поддержку даже жёстких дисков, хотя лучше всего технология работает со скоростными твердотельными накопителями. Поскольку в DirectStorage распаковка игровых ресурсов происходит на видеокарте, оптимизация графических драйверов тоже влияет на конечную производительность. Как выяснили специалисты YouTube канала Compusemble, производительность DirectStorage на видеокартах NVIDIA постепенно улучшается, хотя компания не рассказывает о каких-либо оптимизациях в списках изменений к новым выпускам драйверов.

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В Compusemble сравнили производительность DirectStorage на накопителях PCIe Gen 5 и Gen 4 с драйверами NVIDIA GeForce версий 532.03 и 535.50, использовался уже знакомый тест с авокадо. Gen 5 накопителем был Crucial T700 — один из быстрейших вариантов на сегодняшний день. Бета-драйвер 535.05 увеличил пропускную способность T700 на 18%, с 28,09 до 33,12 ГБ/с. На Gen 4 накопителе прирост был куда меньше, всего лишь 2%. Что касается времени загрузки, на T700 оно уменьшилось с 0,24 до 0,20 секунд, т.е. примерно на 17%, в случае Gen 4 улучшения снова минимальны — время сократилось на 3%.





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Как отмечают в Tom’s Hardware, похоже, что потенциал Gen 4 накопителей раскрыт практически полностью, напротив, в случае Gen 5 накопителей есть пространство для оптимизаций. Специалисты считают, что DirectStorage ждёт большое будущее в играх.