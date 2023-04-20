Теперь можно включать буферизацию ввода-вывода.

Denny Müller, Unsplash

Microsoft продолжает улучшать технологию DirectStorage, которая позволяет ускорить загрузку игр и снизить нагрузку на центральный процессор. Накануне состоялся релиз DirectStorage SDK версии 1.2, где разработчики кроме исправления ошибок внесли ряд довольно интересных изменений, которые могут положительно сказаться на производительности при использовании жёстких дисков. Так по запросу разработчиков игр была реализована возможность включения буферизации ввода-вывода. По умолчанию DirectStorage работает в небуферизованном режиме, что позволяет максимально быстро передавать данные графическому процессору, но в случае с жёсткими дисками буферизация нужна из-за гораздо большего времени доступа, времени, которое требуется на поиск данных. Выбор режима будет полностью зависеть от разработчиков игры, считается, что буферизация поможет обладателям жёстких дисков.

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Ещё одно интересное изменение — возможность для разработчиков отслеживать, какая реализация для распаковки игровых ресурсов используется DirectStorage. В соответствии с основной идеей технологии, распаковка игровых ресурсов должна осуществляться силами графического процессора, но предусмотрен запасной вариант, когда распаковкой занимается процессор. Этот вариант используется в зависимости от наличия у графического процессора определённых возможностей. Судя по всему, разработчики игр хотят управлять качеством игровых текстур на основе информации об используемой реализации.

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Более подробную информацию об обновлении можно найти в блоге Microsoft.

Источники Microsoft Wccftech