А старшая ещё и с ARGB подсветкой

Китайский бренд Vastarmor продолжает расширять ассортимент видеокарт AMD Radeon RX 7000, представив на прошедшей неделе три новых модели, сообщает VideoCardz, обновление модельного ряда в себя модели RX 7900 XTX и RX 7600. Самая продвинутая модель — это RX 7900 XTX Super Alloy. Решение с массивной 3,5-слотовой системой охлаждения занимает в длину 33 см и в высоту практически 7 см, используется три 100-мм вентилятора. Это полностью индивидуальный дизайн с частотой графического процессора до 2680 МГц, 14-слойной печатной платой и тремя 8-контактными разъёмами питания. На кожухе видеокарты присутствует ARGB подсветка.

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Следующая в иерархии модель Vastarmor Radeon RX 7900 XTX Starry Sky очень похожа на вариант Super Alloy, вероятно, являясь удешевлённым аналогом видеокарта получила такую же систему охлаждения, но более простой дизайн без подсветки, также отсутствует заводской разгон. Наконец, третьей новой моделью Vastarmor является Radeon RX 7600 Alloy. Эта карта начального уровня не имеет заводского разгона, но оснащена крупной системой охлаждения с тремя вентиляторами. В описании не удалось найти, какая версия DisplayPort реализована в этой модели, стоит напомнить, что в графический процессор RX 7600 заложена поддержка DisplayPort 2.1, но реализация зависит от производителя – многие модели поставляются с портами DisplayPort 1.4. В обзоре китайского ресурса ZOL упоминается DisplayPort 2.1.

ViceoCardz Radeon RX 7900 XTX Starry Sky и RX 7600 Alloy. Источник: Vastarmor, JD.com

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Специалисты VideoCardz изучили цены на китайских торговых площадках, в переводе на доллары США вариант RX 7600 стоит около 302 USD, варианты RX 7900 XTX около 1124 USD.