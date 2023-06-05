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Высокочастотная версия Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 достигает 3,7 ГГц — инсайдер
Презентацию чипа ожидают в октябре
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Презентацию нового мобильного чипа Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ожидают осенью, во время официального мероприятия Snapdragon Summit, которое запланировано на период с 24 по 26 октября и пройдёт на Гавайях. Инсайдеры утверждают, что решение предложит конфигурацию ядер 1+5+2 и будет построено на базе усовершенствованной 4-нм технологии TSMC под названием N4P. В составе процессора ожидают одно сверхбольшое ядро Arm Cortex-X4, пять ядер A720 и два ядра A520. Сегодня известный Weibo блогер Digital Chat Station (кит. 数码闲聊站) сообщил, что высокочастотная версия образца Snapdragon 8 Gen 3 действительно может достигать тактовой частоты 3,7 ГГц, передаёт ITHome. Стоит отметить, что высокочастотная версия Snapdragon 8 Gen 2 имеет частоту до 3,36 ГГц. Ранее блогер также прогнозировал появление смартфонов с новым флагманским чипом Qualcomm уже в ноябре этого года.

Машинный перевод с китайского. Источник: Digital Chat Station, Weibo

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Со ссылкой на другого известного блогера под псевдонимом Ice Universe, издание ITHome сообщает, что по части графики Snapdragon 8 Gen 3 приписывают графический процессор Adreno 750 и от него ожидают значительно более высокой производительности, одно из улучшений — увеличенный объём кэш-памяти 3-го уровня 10 МБ против 8 МБ у предшественника.

Источники
Digital Chat Station, Weibo
ITHome
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#qualcomm #qualcomm snapdragon
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