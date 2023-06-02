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В мае у 34% пользователей Steam была установлена Windows 11, а GTX 1650 всё ещё в лидерах видеокарт
Пользовательская база новой ОС растёт, но не быстро
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Microsoft объявила сроки завершения поддержки операционной системы Windows 10 и продолжает активно дорабатывать Windows 11, однако, судя по статистике StatCounter, пользовательская база последней растёт не так быстро: в мае около 23% пользователей отдало предпочтение новой ОС, а «десятке» — около 72%. В сообществе геймеров дела идут быстрее, по майской статистике Steam около 34% пользователей уже перешли на Windows 11, тем не менее, прошлая версия всё ещё в лидерах с охватом 60,5%, хотя и теряет аудиторию от месяца к месяцу.

Источник: Steam

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После небольшой встряски в рейтинге аппаратного обеспечения, NVIDIA GeForce GTX 1650 занимает первое место. Пока в Сети критикуют новые 8-гиговые видеокарты, 5,85% пользователей продолжают использовать эту модель на 4 ГБ. Хотя есть нестыковки, самый распространённый объём видеопамяти 8 ГБ.

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За GTX 1650 следует GTX 1060, а далее уже более современные решения: RTX 3060 и 2060. Если собирать компьютер по самым популярным компонентам статистики Steam, то вырисовывается конфигурация с 6-ядерным процессором Intel, 16 ГБ оперативной памяти и FullHD монитором. Для такой конфигурации отлично подойдёт RTX 3060, занимающая третье место в статистике (без учёта ноутбучной версии) и довольно активно укрепляющая свои позиции — на сегодняшний день вариант с 12 ГБ видеопамяти можно считать оптимальным для игрового среднебюджетного ПК.

Источники
Steam и StatCounter
Neowin
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#steam #windows 11
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