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PNY представила GeForce RTX 4070 с центробежным вентилятором
Энергопотребление модели 200 Вт, так что система должна справляться с охлаждением
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Казалось, системы охлаждения с центробежными вентиляторами в игровых видеокартах потеряли актуальность из-за ограниченной эффективности и повышенного уровня шума. Но нет, такие видеокарты всё ещё могут быть востребованы, плюсы у них тоже есть: обычно это более компактные конструкции, не перекрывающие более двух слотов расширения на материнской плате, и выбрасывающие весь горячий воздух за пределы корпуса. Спрос на такие карты наверняка есть, компания PNY представила одну на выставке Computex 2023, сообщает VideoCardz со ссылкой на журналистов GdM (hermitage akihabara).

Источник: GdM (hermitage akihabara)

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Новинкой стала PNY GeForce RTX 4070 Blower Edition. По информации представителя компании, конструкция довольно эффективная и тихая, уровень шума достигает 32 дБ, что сравнимо с конструкциями, где используются осевые вентиляторы. Как отмечает VideoCardz, компания также производит решения для рабочих станций, так что для новой модели RTX 4070, скорее всего, просто повторно использовали один из уже созданных кулеров. Почему выбор пал именно на RTX 4070? На этот счёт есть несколько предположений. Во-первых, TGP модели составляет 200 Вт, во-вторых, выпуск старших версий в таком исполнении может создать внутреннюю конкуренцию профессиональным решениям NVIDIA. Цена не уточняется.

Источники
GdM (hermitage akihabara)
VideoCardz
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#nvidia #видеокарты #pny
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