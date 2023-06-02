Спецификации видеокарты не изменились

Компания Gigabyte выпустила новую версию видеокарты GeForce RTX 4090 WindForce V2 24G, сообщают специалисты Tom’s Hardware, у модели изменился дизайн, она стала компактнее, а разъём дополнительного питания переехал на торец печатной платы. Видеокарта по-прежнему оснащается системой охлаждения WindForce со всеми её особенностями и преимуществами, длина видеокарты не изменилась (331 мм), в отличие от ширины — теперь модель занимает около 2,5 слотов расширения (55,5 мм), когда оригинальная требовала около 2,8 (70 мм). Также уменьшилась высота карты, со 150 до 136 мм. Специалисты отмечают наличие в комплекте поставки кронштейна для защиты от провисания конструкции, который крепится к монтажной панели материнской платы.

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Интересное решение выбрано для 16-контактного разъёма питания видеокарты, его перенесли на торец печатной платы, но поскольку она короче системы охлаждения, в последней сделали большой вырез. В данном случае подключение кабеля должно стать проще. Специалисты Tom’s Hardware полагают, что компания могла внести в печатную плату больше изменений, но информации об этом нет, а спецификации модели никак не изменились относительно первой версии.