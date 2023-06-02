А в Beast Lake могут увеличить количество P-ядер

Jeremy Bezanger, Unsplash

Будущее поколение настольных процессоров Intel окутано множеством слухов, на выставке Computex 2023 компания демонстрирует рабочие прототипы ноутбуков Meteor Lake, но о настольных процессорах пока ничего не сообщает. Инсайдеры допускают, что в рамках 14-го поколения настольных процессоров Core мы можем увидеть обновлённые Raptor Lake-S Refresh, а вот уже к концу 2024 года совершенно новые процессоры Arrow Lake-S на новой платформе LGA 1851. Об этом говорит инсайдер Moore’s Law Is Dead в новом видео на своём YouTube канале.

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В кратком изложении прогнозов инсайдера специалисты Wccftech отмечают возможное появление процессоров Arrow Lake-S в четвёртом квартале 2024 года. Новое семейство может предложить до 40 ядер и 48 потоков. Максимальная конфигурация будет сочетать 8 P-ядер на основе архитектуры Lion Cove и 32 E-ядра на основе архитектуры Skymont. Также инсайдер предполагает, что Intel будет использовать для производства процессоров этого семейства как собственный техпроцесс 20A, так и сторонний, 3-нм TSMC. Интегрированная графика процессоров может быть основана на архитектуре Xe2-LPG Battlemage.

В дальнейшем инсайдер предсказывает выпуск для платформы LGA 1851 процессоров Panther Lake и Beast Lake. В случае Panther Lake не ожидается изменений в максимальной конфигурации ядер, а вот в Beast Lake может произойти долгожданное увеличение количества P-ядер. При переходе от поколения к поколению инсайдер предсказывает повышение производительности на внушительные 30…40%.

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