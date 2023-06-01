Индивидуальная AIO система с крупным водоблоком

Компания Team Group привезла на Computex 2023 множество продуктов, среди которых оперативная память, твердотельные накопители и разнообразное охлаждение. На стенде в ассортименте были представлены необслуживаемые жидкостные системы для процессоров и даже индивидуальная AIO система для твердотельного накопителя T-Force Siren GD120S, сообщает AnandTech, похоже, что это будет первое подобное устройство на рынке. Также компания готовит комбинированную систему T-Force DUO360, в которой реализовано охлаждение накопителя и процессора.

реклама

В конструкции T-Force Siren GD120S используется довольно большой водоблок, совместимый с M.2 SSD формата 2280, односекционный 120-мм радиатор и вентилятор с подсветкой. Возможностей данной системы охлаждения должно быть с избытком для любого PCIe Gen 5 накопителя, присутствующего на рынке или только анонсированного. Максимальное энергопотребление M.2 накопителей составляет около 15 Вт, кратковременные скачи возможны до 25 Вт, объясняют специалисты, теплоотвод GD120S должен быть куда выше этих значений. Также на стенде присутствовали различные крупные радиаторы для PCIe Gen 5 накопителей и сами накопители серии Z5, две модели, одно с пиковой скоростью до 14 ГБ/с, вторая — до 12 ГБ/с.

Кроме этого, компания готовится к впуску серии DDR5 T-Force Xtreem, в ней будут комплекты с максимальной скоростью модулей 8266 МТ/с и общим объёмом до 96 ГБ включительно. В дополнение к этой памяти планируется активное охлаждение T-Force Xtreem Airflow – это рамка с вентиляторами, крепящаяся к слотам DIMM для дополнительного обдува. Подробнее на новинки можно взглянуть на YouTube канале ресурса Noticias3D.

рекомендации -8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри RTX 3070 за 45 тр в Регарде 10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут Много <b>4070</b> в Ситилинке 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр



