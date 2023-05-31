Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
Noctua показала прототип NH-D15: восемь теплотрубок, новые вентиляторы и крепёж со смещением
NH-D15 нового поколения всё ещё разрабатывается
рекомендации
RTX 4060 Ti сразу со скидкой 15 000р
-30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр
RTX 4060 Ti Gigabyte дешевле всех других
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K
Martin Katler, Unsplash

Компания Noctua уже несколько раз переносила дату выпуска воздушного кулера NH-D15 нового поколения, теперь он запланирован на 2024 год. Инженеры хотят довести решение до совершенства, а для этого нужно решить ещё некоторые вопросы, рассказывает в новом видео на YouTube главный редактор ресурса Gamers Nexus Стив Бёрк (Steve Burke), который посетил стенд компании на выставке Computex 2023.

Прототип NH-D15 нового поколения. Источник: Gamers Nexus, YouTube

реклама

Noctua привезла прототип двухбашенного NH-D15 нового поколения на выставку, из видимых изменений: восемь 6-мм тепловых трубок, увеличенное основание, некоторые изменения в конструкции рёбер и новые вентиляторы. Разработка вентиляторов началась ещё в 2015 году, компания рассматривала множество вариантов крыльчаток и продолжает экспериментировать с конструкцией по сей день. Башни кулера смещены относительно основания по вертикальной оси, чтобы между кулером и видеокартой оставалось больше пространства. Это было необходимо и для возможности смещения кулера относительно процессора. Noctua уделяет большое внимание теплоотводу от процессоров AMD Ryzen 7000, чиплеты на которых смещены относительно центра, поэтому в комплекте нового NH-D15 присутствуют специальные рамки для смещения центра основания в сторону чиплетов.


Смещение позволит выиграть до 3 градусов на AMD Ryzen 9 7950X, сообщает ComputerBase, также немецкий ресурс выяснил, что комплект для смещения будет доступен для покупки с июня, а к концу года входить в комплектацию кулеров. Noctua сотрудничает с известным под псевдонимом der8auer специалистом Романом Хартунгом (Roman Hartung), чтобы предложить покупателям комплекты для установки кулеров на скальпированные процессоры Ryzen 7000.

Источник: Noctua и ComputerBase

Что касается эффективности охлаждения, на специальном стенде в ограниченных и неоптимальных условиях выставки прототип выигрывает у предшественника до 4…4,3 градусов в диапазоне 200…300 Вт.

рекомендации
-8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке
Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри
10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-220000р на 8K Samsung 75" - смотри цену
Много <b>4070</b> в Ситилинке
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
-17000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр

Также в видео Gamers Nexus показаны прототипы кулеров для следующего поколения процессоров AMD Ryzen Threadripper и некоторые другие продукты, включая холодильник для напитков, в создании которого принимала участие Noctua.

Источники
Gamers Nexus, YouTube
ComputerBase
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#noctua #системы охлаждения #воздушное охлаждение #кулеры для процессора
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

HYTE THICC Q60 — AIO система охлаждения с 5-дюймовым дисплеем и радиатором толщиной 52 мм
Team Group анонсировала память Team Xtreem DDR5-7000/8266, накопитель PCIe Gen 5 и новое охлаждение
Заполненная жидкостью камера и аэротруба — детали системы охлаждения PCIe Gen 5 накопителя ADATA
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ЧВК Вагнер численностью 500 тысяч человек сможет взять Киев, считает крымский бизнесмен
45
Российские дроны-камикадзе Герань-3 уничтожили последний ЗРК Patriot в Киеве в аэропорту Жуляны
68
Сырский рассказал о "Бахмутской мышеловке" и о планах по наступлению на Донбасском направлении
9
Пригожин отдал распоряжение передать продукцию завода шампанских вин в Артемовске в ведение МО РФ
6
Пригожин отдал на строительство храма в РФ $10 000 000, которые получил от африканского диктатора
36
Arm представляет Cortex-X4 и графический процессор Immortalis
1
"Гибридный удар" ВС РФ вывел из строя несколько летательных аппаратов ВСУ в Хмельницкой области
1
Arm анонсировала ядра Cortex-A520, Cortex-A720, Cortex-X4 и Immortalis G720
2
Подоляк: Для переговоров нужен "немедленный вывод всех войск с суверенной территории Украины"
6
Xiaomi назвала 58 смартфонов, которые завершили жизненный цикл и не получат MIUI 14 на Android 13
3
Поражение штаба 92-й бригады ВСУ в Харьковской области попало на видео
8
Подоляк развил свою «идею» мирного урегулирования: демилитаризованная зона вглубь Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областей
50
ВСУ поменяли тактику и пытаются нанести максимальный урон в тылу, используя ДРГ
+
HYTE THICC Q60 — AIO система охлаждения с 5-дюймовым дисплеем и радиатором толщиной 52 мм
2
Новый суперкомпьютер Nvidia DGX будет работать с генеративным ИИ
+
Снайпер отряда «Ахмат» рассказал о противниках, бесшумных винтовках, женщинах в СВО и кодексе чести
+
Рогозин призвал отключить GPS в России: Пусть учат матчасть и карты
7
NVIDIA представила ACE for Games — продвинутый ИИ-сервис для создания реалистичных персонажей в играх
1
The American Spectator: украинские власти преувеличили стратегическое значение Бахмута
+
29 мая в Косово произошли столкновения между сербскими жителями и силовиками
+

Популярные статьи

США заявили о новой модификации ЗРК Patriot, способной остановить гиперзвуковые ракеты Х-47 "Кинжал"
69
F-16, вооруженные ракетами HARM, нанесут серьезный урон обороне России – западные эксперты
18
В симуляторе боя китайцы потопили авианосную группу ВМС США тремя залпами гиперзвуковых ракет
10
Альянс AUKUS отказывается от атомных подлодок в пользу беспилотных роев с искусственным интеллектом
8
Правильно подбираем комплектующие для ПК
42
Элмо Рассел Замволт - герой США, сделавший букву "Z" великой до того, как это стало мейнстримом
10
Китай захватывает американские рынки оружия на Ближнем Востоке
1
Россия на фоне СВО пытается сохранить свое место на оружейном рынке Юго-Восточной Азии - АТ
+
Warhammer 40.000: Boltgun - это вам не "колда" - краткое тестирование в игре
3
Торговые переговоры между США и Китаем вызвали очередной виток "чиповой войны"
2

Сейчас обсуждают

scroooge
10:29
Трепло. Все усилия Нвидия сейчас направлены на ускорители для ИИ, поскольку это новая золотая жила, покруче Эфира. Карт нужно много, а продавать их можно по диким ценам.
Генеральный директор NVIDIA утверждает, что потребности любителей игр остаются для компании приоритетом
Apsheronsky tchai
10:27
Опять эти вахоёбы, благослави их Император...
Warhammer 40.000: Boltgun - это вам не "колда" - краткое тестирование в игре
Chat0_B00t
10:26
Только заявлять всякую чушь и остаётся бедным пиндосам.
США заявили о новой модификации ЗРК Patriot, способной остановить гиперзвуковые ракеты Х-47 "Кинжал"
Алексей Бурлуцкий
10:26
Что опять новый чипсет?
Утечка тестов процессора Intel Core Ultra 7 дает первый взгляд на производительность Meteor Lake
Chat0_B00t
10:23
У каклов, под водительством их западных хозячиков, идёт 2-й год тщетных мрiй о вундервафле. Доколе белые мбваны будут издеваться над несчастными некроинскими скакуасами?
F-16, вооруженные ракетами HARM, нанесут серьезный урон обороне России – западные эксперты
хахахер
10:19
гиперзвуковые ракеты,ушли далеко вперёд просто и их ничем не сбить тут.Хохлы щас резать пойдут европы,потому что на восток,вообще лезть им бесполезно
ЗРК Patriot замечен в ударах по своим – ПВО не попадает в «Кинжалы», поэтому сбивает свои ракеты
Евгений Сом
10:17
Чего то он поседел как то быстро. Прям даже не узнать как вмиг его внешность поменялась. И куртка что то плохо блестит )))
Генеральный директор NVIDIA утверждает, что потребности любителей игр остаются для компании приоритетом
Евгений Сом
10:13
lol если бы ты знал как тут фанатики амд на меня наезжают ))) они же считают что я фанатик нвидиа. Так что касательно амд то там все куда плачевнее. Но зато у тех фанатиков там цвета "приятнее" ))))) ...
Radeon RX 7600 уже в магазинах РФ – что не так с ценой, и почему GeForce RTX 4060 Ti ещё хуже
Дмитрий Смирнов
10:11
Мне нравится! Только еще с видеокартой что-то надо делать. Недавно Асус доппитание видеоплат придумало без проводов - тоже интересное решение. Ну и с охлаждением видеокарт что-то надо делать. Дует в с...
MSI демонстрирует материнскую плату Project Zero с разъемами на обратной стороне
Сервер Карабаш
10:10
Спасибо за инфу. Плюс, пока они что-то там только разрабатывают, наши спецы тоже не сидят без дела. Модернизируют имеющееся вооружение и разрабатывают новое. В итоге, на каждую хитрую жопу найдется йу...
США заявили о новой модификации ЗРК Patriot, способной остановить гиперзвуковые ракеты Х-47 "Кинжал"
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем