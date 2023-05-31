NH-D15 нового поколения всё ещё разрабатывается

Martin Katler, Unsplash

Компания Noctua уже несколько раз переносила дату выпуска воздушного кулера NH-D15 нового поколения, теперь он запланирован на 2024 год. Инженеры хотят довести решение до совершенства, а для этого нужно решить ещё некоторые вопросы, рассказывает в новом видео на YouTube главный редактор ресурса Gamers Nexus Стив Бёрк (Steve Burke), который посетил стенд компании на выставке Computex 2023.

реклама

Noctua привезла прототип двухбашенного NH-D15 нового поколения на выставку, из видимых изменений: восемь 6-мм тепловых трубок, увеличенное основание, некоторые изменения в конструкции рёбер и новые вентиляторы. Разработка вентиляторов началась ещё в 2015 году, компания рассматривала множество вариантов крыльчаток и продолжает экспериментировать с конструкцией по сей день. Башни кулера смещены относительно основания по вертикальной оси, чтобы между кулером и видеокартой оставалось больше пространства. Это было необходимо и для возможности смещения кулера относительно процессора. Noctua уделяет большое внимание теплоотводу от процессоров AMD Ryzen 7000, чиплеты на которых смещены относительно центра, поэтому в комплекте нового NH-D15 присутствуют специальные рамки для смещения центра основания в сторону чиплетов.





Смещение позволит выиграть до 3 градусов на AMD Ryzen 9 7950X, сообщает ComputerBase, также немецкий ресурс выяснил, что комплект для смещения будет доступен для покупки с июня, а к концу года входить в комплектацию кулеров. Noctua сотрудничает с известным под псевдонимом der8auer специалистом Романом Хартунгом (Roman Hartung), чтобы предложить покупателям комплекты для установки кулеров на скальпированные процессоры Ryzen 7000.

Что касается эффективности охлаждения, на специальном стенде в ограниченных и неоптимальных условиях выставки прототип выигрывает у предшественника до 4…4,3 градусов в диапазоне 200…300 Вт.

рекомендации -8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри 10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -220000р на 8K Samsung 75" - смотри цену Много <b>4070</b> в Ситилинке 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы -17000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр

Также в видео Gamers Nexus показаны прототипы кулеров для следующего поколения процессоров AMD Ryzen Threadripper и некоторые другие продукты, включая холодильник для напитков, в создании которого принимала участие Noctua.