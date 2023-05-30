Новинку заметили на выставке Computex

NVIDIA запланировала на июль начало продаж GeForce RTX 4060 Ti 16 ГБ и RTX 4060, последняя уже была найдена на выставке Computex 2023 специалистами известного YouTube канала Hardware Unboxed, сообщает VideoCardz. Новинка ждала посетителей на стенде MSI, хотя компания официально ещё не представила свои версии базовой RTX 4060. Но в данном случае сюрпризов ожидать не стоит, судя по фотографии, опубликованной Hardware Unboxed в Twitter*, модель Ventus 2X Black OC получила то же охлаждение в том же дизайне, что и RTX 4060 Ti. Перед нами компактная видеокарта с очень короткой печатной платой и двухслотовым охлаждением с двумя вентиляторами.

реклама

По информации VideoCardz, GeForce RTX 4060 ожидается в начале июля. Рекомендованная цена уже названа NVIDIA, от 299 долларов США. Тем временем, 8-гиговая RTX 4060 Ti буксует на старте продаж, интерес к модели, судя по всему, невелик, к тому же, выяснилось, что в режиме PCIe 3.0 производительность практически идентична RTX 3060 Ti, а иногда даже ниже.