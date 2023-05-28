Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
При работе в режиме PCIe 3.0 новая GeForce RTX 4060 Ti может даже уступать RTX 3060 Ti
Но в целом PCIe 3.0 уравнивает видеокарты, пока на RTX 4060 Ti не включат DLSS 3.
рекомендации
RTX 4060 Ti сразу со скидкой 15 000р
-17000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке
-220000р на 8K Samsung 75" - смотри цену
RTX 4060 Ti Gigabyte дешевле всех других
-30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр

На неделе в продаже появилась GeForce RTX 4060 Ti, новинка оставила неоднозначное впечатление и, похоже, не пользуется популярностью. За рекомендованные 399 долларов США видеокарта предлагает 8 ГБ видеопамяти со 128-битной шиной, спорное решение, несмотря на возросшую кэш-память. Есть и другие нюансы, которые делают видеокарту неприглядной для некоторых покупателей. Модель получила только восемь линий PCI Express 4.0, когда у предшествующей RTX 3060 Ti были все шестнадцать. Неизвестно, оказало ли это влияние на производительность при использовании видеокарты в системе с поддержкой PCIe 4.0, но вот при работе в режиме PCIe 3.0 результаты в играх хуже и практически не отличаются от тех, что демонстрирует RTX 3060 Ti. Сравнение провёл YouTube блогер Der8auer, в результате можно сделать вывод, что владельцам систем без поддержки PCIe 4.0 покупать RTX 4060 Ti особого смысла нет. По мнению специалиста, 16-гиговая версия тоже будет плохо смотреться на фоне предложений вторичного рынка, где за те же деньги можно найти RTX 3080.

RTX 4060 Ti уступает RTX 3060 Ti в Cyberpunk 2077 при использовании PCIe 3.0, но эксклюзивный для нового поколения DLSS 3 исправляет ситуацию, дорисовывая кадры. Источник: Der8auer, YouTube

реклама

За что можно похвалить GeForce RTX 4060 Ti, так это за низкое энергопотребление, примерно на 40% ниже относительно RTX 3060 Ti. Специалист подсчитал, что в Германии при ежедневной четырёхчасовой игровой сессии это позволит сэкономить в год около 40 евро. Также специалист провёл опрос среди своей постоянной аудитории, выяснив, что значительная часть пользователей использует масштабирование DLSS, если оно поддерживается игрой. В таком случае RTX 4060 Ti существенно быстрее предшественника, даже в PCIe 3.0, сохраняя при этом достоинство в виде куда более низкого энергопотребления. Так что в некоторых случаях покупка RTX 4060 Ti для системы со старой версией шины может быть оправдана.


рекомендации
-8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке
Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри
10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже
Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
Много <b>4070</b> в Ситилинке
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр

Проблемы из-за урезания PCI Express на видеокартах среднего и начального класса не нова. Многие ещё актуальные системы не имеют поддержки PCIe 4.0, в частности, не обладают поддержкой процессоры Intel Comet Lake-S, настольные APU AMD Ryzen 4000 и 5000 серий, хотя производительности флагманских решений из этих линеек всё ещё с лихвой хватает для игр. Свежа история с AMD Radeon RX 6500 XT, которой и память урезали, и шину, аж до PCIe 4.0 x4 — видеокарту рады были бы купить владельцы старых систем, но в PCIe 3.0 производительность существенно ниже.

Источники
Der8auer, YouTube
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#nvidia #видеокарты #geforce rtx 4060 ti
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Acer разрабатывает GeForce RTX 4090 с моноблочным жидкостным охлаждением без внешнего радиатора
Acer готовит видеокарты PREDATOR RTX 4090 и RX 7900
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Подоляк: ЧВК "Вагнер" не позволят вывести свои войска из Бахмута, а Пригожин теперь соперник властей
51
Жители Нидерландов осыпали подбитый российский танк Т-72 цветами
19
Doogee V20 Pro с тепловизором станет главной их трёх новинок этого производителя
+
Бельгийский исследователь: Украина будет десятилетиями платить по западным долгам
33
ВСУ проверили пушку португальских Leopard 2A6 на советских танках Т-62МВ
24
Bloomberg: российская гиперзвуковая ракета «Кинжал» медленная и не способна маневрировать
9
В Германии начали эксперимент с лазером, который поможет создать и обнаружить темную материю
3
В МИД РФ объяснили, при каких условиях возможно мирное урегулирование на Украине
13
CNN рассказало, почему запад бездействует в вопросе поставок иранского оружия в Россию
1
Представлен новый рейтинг суперкомпьютеров
+
В Запорожской области сообщают о готовности ВСУ пойти в наступление в течение ближайшей недели
4
Пригожин предупредил обмениваемых пленных: Если в следующий раз вас увидим - сами знаете результат
4
Разработчики The Lord of the Rings: Gollum извинились перед игроками за состояние игры
3
Новый имплант между головным и спинным мозгом помог парализованному человеку снова ходить
2
Новая карта NVIDIA RTX 4060 Ti спустя полтора дня после релиза продаётся ниже рекомендованной цены
5
Глава Генштаба США: F-16 не станут «волшебной палочкой» для Украины
+
MSI снизила цена на видеокарты GeForce RTX 3070, RTX 3060, RTX 3050
2
Бюджетные RTX 3060 доступны с большими скидками прямо после запуска RTX 4060 Ti
6
Как Radeon RX 6750 ХТ стала самой выгодной видеокартой для 2К и обошла новую GeForce RTX 4060 Ti
13
The Washington Post рассказало о главных причинах роста госдолга США
4

Популярные статьи

Почему ЗРК MIM-104 "Patriot" называют "мусоровозом с гидроприводом"
30
Обходим блокировки в EGS и получаем бесплатно Fallout: New Vegas - Ultimate Edition
18
Как горе-сборщики унижают производительность актуального железа
32
Самая бюджетная геймерская сборка мая 2023 для ультимативных настроек графики в 4К всего за 370 000р
11
Краткое тестирование в игре Scars Above
3
Продолжаю работу над проектом ChimbaBench, и как забытая строчка кода решила большую проблему
12
Мои впечатления от игры Dead Island Riptide. Часть 3
+
О значении взятия Артёмовска и 3 варианта развития событий после него
+
Volkswagen Transporter Type 2 не собирается уходить с дорог Европы
+

Сейчас обсуждают

scroooge
18:00
С каждым новым поколением мидл карты становятся ещё большим говнoм
При работе в режиме PCIe 3.0 новая GeForce RTX 4060 Ti может даже уступать RTX 3060 Ti
Bernigan
17:59
Мы не думали, США всегда были настроены против России и это было видно. США СССР разрушили, т к боялись что им коммунизм устроят, хотя их никто не трогал, и сейчас всё происходит чтобы добить Россию, ...
В Кремле и МИДе прокомментировали нашумевшее заявление американского сенатора о смерти русских как лучшем вложении денег США
Xmast
17:55
Их надо было окружать и отсекать от поставок. В самом начале этой СВО. Брать в лоб все эти бесконечные блиндажи не реально. Не сделали. Решили ударит со всех сторон по Украине малыми силами и пройтись...
В Киеве сообщили о самом массированном ударе дронами по городу с начала СВО
Evgen100
17:54
Зачем синтетические тесты, тестировать нужно только в играх, а в играх разницы практически нет.
Как горе-сборщики унижают производительность актуального железа
Xmast
17:51
Т.е. она становиться лучше если включить обновленную дорисовку искусственных кадров. Вот такие видяхи. Спасибо. Не надо. Поглядим что будет в следующем поколении. Пока видно что dlss это всего лишь зн...
При работе в режиме PCIe 3.0 новая GeForce RTX 4060 Ti может даже уступать RTX 3060 Ti
V1RUS
17:49
Условия ты помнишь же, тебя поставили раком и испытали кинжал.
Bloomberg: российская гиперзвуковая ракета «Кинжал» медленная и не способна маневрировать
V1RUS
17:48
Когда же Иелстоун взорвется и похоронит всю эту американскую нечисть. Как же эти твари уже достали измываться над миром.
Bloomberg: российская гиперзвуковая ракета «Кинжал» медленная и не способна маневрировать
Гоогле Гооглев
17:47
Всех местных шумеров, забрали?
Залужный опубликовал ролик с подписью "Пришло время возвращать свое"
Имя
17:47
да по пассмарку зримо что там многопотоковая разница 12231 баллов у core i5-12400 vs 19534 у core i5-10400 vs 17093 у core i5-11400
Как горе-сборщики унижают производительность актуального железа
Артём Южик
17:46
А можно таким способом купить недоступную игру или дополнения для нее?
Обходим блокировки в EGS и получаем бесплатно Fallout: New Vegas - Ultimate Edition
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем