На неделе в продаже появилась GeForce RTX 4060 Ti, новинка оставила неоднозначное впечатление и, похоже, не пользуется популярностью. За рекомендованные 399 долларов США видеокарта предлагает 8 ГБ видеопамяти со 128-битной шиной, спорное решение, несмотря на возросшую кэш-память. Есть и другие нюансы, которые делают видеокарту неприглядной для некоторых покупателей. Модель получила только восемь линий PCI Express 4.0, когда у предшествующей RTX 3060 Ti были все шестнадцать. Неизвестно, оказало ли это влияние на производительность при использовании видеокарты в системе с поддержкой PCIe 4.0, но вот при работе в режиме PCIe 3.0 результаты в играх хуже и практически не отличаются от тех, что демонстрирует RTX 3060 Ti. Сравнение провёл YouTube блогер Der8auer, в результате можно сделать вывод, что владельцам систем без поддержки PCIe 4.0 покупать RTX 4060 Ti особого смысла нет. По мнению специалиста, 16-гиговая версия тоже будет плохо смотреться на фоне предложений вторичного рынка, где за те же деньги можно найти RTX 3080.
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За что можно похвалить GeForce RTX 4060 Ti, так это за низкое энергопотребление, примерно на 40% ниже относительно RTX 3060 Ti. Специалист подсчитал, что в Германии при ежедневной четырёхчасовой игровой сессии это позволит сэкономить в год около 40 евро. Также специалист провёл опрос среди своей постоянной аудитории, выяснив, что значительная часть пользователей использует масштабирование DLSS, если оно поддерживается игрой. В таком случае RTX 4060 Ti существенно быстрее предшественника, даже в PCIe 3.0, сохраняя при этом достоинство в виде куда более низкого энергопотребления. Так что в некоторых случаях покупка RTX 4060 Ti для системы со старой версией шины может быть оправдана.
Проблемы из-за урезания PCI Express на видеокартах среднего и начального класса не нова. Многие ещё актуальные системы не имеют поддержки PCIe 4.0, в частности, не обладают поддержкой процессоры Intel Comet Lake-S, настольные APU AMD Ryzen 4000 и 5000 серий, хотя производительности флагманских решений из этих линеек всё ещё с лихвой хватает для игр. Свежа история с AMD Radeon RX 6500 XT, которой и память урезали, и шину, аж до PCIe 4.0 x4 — видеокарту рады были бы купить владельцы старых систем, но в PCIe 3.0 производительность существенно ниже.
- Источники
- Der8auer, YouTube