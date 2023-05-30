Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
G.Skill показала на Computex золотистые и серебристые модули Trident Z5 Royal, Royal Elite и RGB
Также на стенде компании было много моддинг проектов и других комплектующих
рекомендации
RTX 4060 Ti сразу со скидкой 15 000р
-30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр
RTX 4060 Ti Gigabyte дешевле всех других
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K
Syed Ali, Unsplash

Компания G.Skill представила на выставке Computex 2023 модули памяти DDR5 в сериях Trident Z5 Royal Elite, Z5 Royal и Z5 RGB, сообщает Wccftech. Премиальный дизайн Royal и Royal Elite по-прежнему выделяется сверкающими золотистыми и серебристыми тепло-распределителями, украшенными полосами RGB подсветки с кристаллической структурой, которые могут напоминать бриллиантовые россыпи.

G.Skill Trident Z5 Royal. Источник: Wccftech

реклама

Конструкция тепло-распределителей модулей Trident Z5 RGB не изменилась, они тоже были представлены в золотистом и серебристом исполнении, но с отличительной чёрной полосой посередине. Подробнее на модули можно взглянуть в видео-отчёте ресурса Noticias3D, опубликованном на YouTube.

G.Skill Trident Z5 Royal Elite теперь с пирамидами. Источник: Noticias3D, YouTube


Стенд G.Skill посетил YouTube блогер ZoLKoRn, внимание специалиста привлекла система в пирамидальном корпусе, напоминающем вулкан. Конфигурация включала разогнанный до 7 ГГц процессор Intel Core i9-13900K и оперативную память Trident Z5 RGB DDR5-8000, разогнанную до 10000 МТ/с. Система охлаждалась жидким азотом и его парами, через покрытые инеем стенки было сложно разглядеть внутренние компоненты, но, похоже, на процессоре был установлен азотный стакан. На стенде были представлены и другие продукты G.Skill, а также много моддинг проектов, даже в виде овоморфа — яйца с лицехватом чужого.

рекомендации
-8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке
Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри
10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-220000р на 8K Samsung 75" - смотри цену
Много <b>4070</b> в Ситилинке
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
-17000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр

Источники
Wccftech
Noticias3D, YouTube
ZoLKoRn, YouTube
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#ddr5 #оперативная память #gskill
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Team Group анонсировала память Team Xtreem DDR5-7000/8266, накопитель PCIe Gen 5 и новое охлаждение
Премиальная линейка памяти Corsair Dominator Titanium DDR5 получит сменные верхние панели
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Bloomberg: российская гиперзвуковая ракета «Кинжал» медленная и не способна маневрировать
245
Для завершения СВО нужен бросок в сторону Днепра — Пригожин
19
Залужный опубликовал ролик с подписью "Пришло время возвращать свое"
32
Российские дроны-камикадзе Герань-3 уничтожили последний ЗРК Patriot в Киеве в аэропорту Жуляны
60
Британская разведка отмечает переброску ВС РФ с Дальнего Востока на защиту границы с Украиной
4
ЧВК Вагнер численностью 500 тысяч человек сможет взять Киев, считает крымский бизнесмен
10
Xiaomi выпустила умную беговую дорожку за 21 000 рублей
1
Arm анонсировала ядра Cortex-A520, Cortex-A720, Cortex-X4 и Immortalis G720
1
В Кремле и МИДе прокомментировали нашумевшее заявление американского сенатора о смерти русских как лучшем вложении денег США
11
Российские силы провели операцию возмездия после ударов ВСУ по Брянской области
3
Сырский рассказал о "Бахмутской мышеловке" и о планах по наступлению на Донбасском направлении
5
Пригожин отдал распоряжение передать продукцию завода шампанских вин в Артемовске в ведение МО РФ
3
"Гибридный удар" ВС РФ вывел из строя несколько летательных аппаратов ВСУ в Хмельницкой области
+
Российские средства ПВО перехватили три крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow
4
Пригожин перечислил шаги, необходимые для завершения СВО
1
Arm представляет Cortex-X4 и графический процессор Immortalis
+
В Киеве сообщили о самом массированном ударе дронами по городу с начала СВО
2
Белгородский губернатор рассказал об американцах и поляках среди диверсантов, атаковавших область
6
Подоляк: Для переговоров нужен "немедленный вывод всех войск с суверенной территории Украины"
3
Украинский чиновник: Киев пережил самую масштабную атаку БПЛА за всё время проведения СВО [Видео]
3

Популярные статьи

Как развивались события 22 мая во время вторжения украинской ДРГ в Белгородскую область
16
О значении взятия Артёмовска и 3 варианта развития событий после него
50
Цена Ryzen 5 5500 упала ниже 10 000 рублей — собираем отличный игровой компьютер для новых игр
48
Правильно подбираем комплектующие для ПК
38
Собираю геймерский ПК для 2К под себя – Radeon RX 6750 XT + Ryzen 7 5800X3D всего за 120 000р
25
Альянс AUKUS отказывается от атомных подлодок в пользу беспилотных роев с искусственным интеллектом
8
Итоги гоночного уик-энда 27-28 мая
11
Обзор NVME накопителя Silicon Power UD85 объемом 2 ТБ: малый нагрев, немалый объем и PCIe 4
6
Ремонт видеокарты после некачественного сервиса - как избежать проблем
12
Элмо Рассел Замволт - герой США, сделавший букву "Z" великой до того, как это стало мейнстримом
8

Сейчас обсуждают

ZeroNull
14:30
Лизать это не ко мне, это вы уж сами, по гейропейски! )))
Москва под ударом дронов-камикадзе – беспилотник влетел в окно на 14 этаже, где спали 3 человека
Midosa
14:30
Капитализм - говно. Но тем не менее, свалившие туда из РФ миллионами - обратно этими самыми миллионами в рф возвращаться не желают. Там - не сахар. Но здесь - вообще одно дерьмо.
Москва под ударом дронов-камикадзе – беспилотник влетел в окно на 14 этаже, где спали 3 человека
Алексей Каверин
14:30
Тебе 4 бального землетрясения в куеве мало? Не переживай очередная порция репараций на подлёте.
Москва под ударом дронов-камикадзе – беспилотник влетел в окно на 14 этаже, где спали 3 человека
Владимир Неизвестный
14:29
а кому нужно отдать по вашему мнению .нацистам которые убивают собственный народ.за идею США...вы это скажите его бойцам .или ему лично что он имеет и т д..я думаю он твою всю породу поимеет ..
Пригожин отдал распоряжение передать продукцию завода шампанских вин в Артемовске в ведение МО РФ
ZeroNull
14:29
А поржать над тобой убогим? )))
Москва под ударом дронов-камикадзе – беспилотник влетел в окно на 14 этаже, где спали 3 человека
Имя
14:29
3нм у амд пока ещё нет общего, рыночное выражение надежды о приросте назыв. " законом мура" упало разве не после того, как не смогли в частотный прирост теми же рывками?
AMD уже интересуется освоением 2-нм техпроцесса
DonCarleone
14:28
это официальные данные МО РФ, мы преувеличивать не любим, в отличии от некоторых...
Около 25 беспилотников были замечены в атаке на Москву
Quadross
14:27
Блин, 400 танков за месяц! И все абрамсы с леопардами? блин. на начало войны было столько же, а тут - за месяц... И Storm Shadow насбивали, какие мододцы... Правда, про молодцов только конашенков и ра...
Москва под ударом дронов-камикадзе – беспилотник влетел в окно на 14 этаже, где спали 3 человека
Артём Николаев
14:27
Главное не забывать повторять, что куртка тупой и их хлам никто не покупает.
NVIDIA будет готова перешагнуть порог капитализации в $1 трлн именно сегодня
Humanoid99
14:26
Москва под ударом дронов-камикадзе – беспилотник влетел в окно на 14 этаже, где спали 3 человека
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем