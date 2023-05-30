Компания G.Skill представила на выставке Computex 2023 модули памяти DDR5 в сериях Trident Z5 Royal Elite, Z5 Royal и Z5 RGB, сообщает Wccftech. Премиальный дизайн Royal и Royal Elite по-прежнему выделяется сверкающими золотистыми и серебристыми тепло-распределителями, украшенными полосами RGB подсветки с кристаллической структурой, которые могут напоминать бриллиантовые россыпи.
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Конструкция тепло-распределителей модулей Trident Z5 RGB не изменилась, они тоже были представлены в золотистом и серебристом исполнении, но с отличительной чёрной полосой посередине. Подробнее на модули можно взглянуть в видео-отчёте ресурса Noticias3D, опубликованном на YouTube.
Стенд G.Skill посетил YouTube блогер ZoLKoRn, внимание специалиста привлекла система в пирамидальном корпусе, напоминающем вулкан. Конфигурация включала разогнанный до 7 ГГц процессор Intel Core i9-13900K и оперативную память Trident Z5 RGB DDR5-8000, разогнанную до 10000 МТ/с. Система охлаждалась жидким азотом и его парами, через покрытые инеем стенки было сложно разглядеть внутренние компоненты, но, похоже, на процессоре был установлен азотный стакан. На стенде были представлены и другие продукты G.Skill, а также много моддинг проектов, даже в виде овоморфа — яйца с лицехватом чужого.
- Источники
- Wccftech
- Noticias3D, YouTube
- ZoLKoRn, YouTube