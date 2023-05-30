Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
Премиальная линейка памяти Corsair Dominator Titanium DDR5 получит сменные верхние панели
Запланированы комплекты объёмом до 192 ГБ.
рекомендации
RTX 4060 Ti сразу со скидкой 15 000р
-30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр
RTX 4060 Ti Gigabyte дешевле всех других
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K

Corsair анонсировала линейку памяти Dominator Titanium с новыми скоростными комплектами DDR5. Главной изюминкой конструкции стали сменные верхние панели, «гребни», которые позволят адаптировать модули под общую эстетику сборки. Дополнительные панели можно приобрести отдельно, на выбор будут доступны варианты с RGB подсветкой (11 светодиодов) или без неё, с необычным дизайном или в другом цвете. Основная часть конструкции модулей — стильные алюминиевые тепло-распределители, используется запатентованная технология охлаждения Corsair DHX.

Источник: Corsair

реклама

Линейка Dominator Titanium будет представлена комплектами со скоростью до 8000 МТ/с и общим объёмом до 192 ГБ (4×48 ГБ) с задержками CAS до 30 на некоторых вариантах. На выставке Computex компания Corsair продемонстрирует модули Dominator Titanium, работающие со скоростью 8266 МТ/с. Также планируется ограниченный тираж комплектов First Edition в количестве 500 штук, комплекты индивидуально пронумерованы, отличаются более низкими задержками и более высокими частотами. Память доступна для платформ Intel и AMD с поддержкой профилей Intel XMP 3.0 и AMD EXPO. Цены не уточняются.

Источники
Corsair
Neowin
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#ddr5 #оперативная память #corsair
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Samsung начинает производство 12-нм чипов памяти DDR5
Team Group анонсировала память Team Xtreem DDR5-7000/8266, накопитель PCIe Gen 5 и новое охлаждение
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Bloomberg: российская гиперзвуковая ракета «Кинжал» медленная и не способна маневрировать
245
Для завершения СВО нужен бросок в сторону Днепра — Пригожин
19
Залужный опубликовал ролик с подписью "Пришло время возвращать свое"
32
Российские дроны-камикадзе Герань-3 уничтожили последний ЗРК Patriot в Киеве в аэропорту Жуляны
59
Британская разведка отмечает переброску ВС РФ с Дальнего Востока на защиту границы с Украиной
4
Xiaomi выпустила умную беговую дорожку за 21 000 рублей
1
ЧВК Вагнер численностью 500 тысяч человек сможет взять Киев, считает крымский бизнесмен
10
Arm анонсировала ядра Cortex-A520, Cortex-A720, Cortex-X4 и Immortalis G720
1
В Кремле и МИДе прокомментировали нашумевшее заявление американского сенатора о смерти русских как лучшем вложении денег США
11
Российские силы провели операцию возмездия после ударов ВСУ по Брянской области
3
Сырский рассказал о "Бахмутской мышеловке" и о планах по наступлению на Донбасском направлении
4
Пригожин отдал распоряжение передать продукцию завода шампанских вин в Артемовске в ведение МО РФ
2
"Гибридный удар" ВС РФ вывел из строя несколько летательных аппаратов ВСУ в Хмельницкой области
+
Российские средства ПВО перехватили три крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow
4
Пригожин перечислил шаги, необходимые для завершения СВО
1
В Киеве сообщили о самом массированном ударе дронами по городу с начала СВО
2
Arm представляет Cortex-X4 и графический процессор Immortalis
+
Белгородский губернатор рассказал об американцах и поляках среди диверсантов, атаковавших область
6
Подоляк: Для переговоров нужен "немедленный вывод всех войск с суверенной территории Украины"
3
Украинский чиновник: Киев пережил самую масштабную атаку БПЛА за всё время проведения СВО [Видео]
3

Популярные статьи

Как развивались события 22 мая во время вторжения украинской ДРГ в Белгородскую область
16
О значении взятия Артёмовска и 3 варианта развития событий после него
50
Цена Ryzen 5 5500 упала ниже 10 000 рублей — собираем отличный игровой компьютер для новых игр
48
Правильно подбираем комплектующие для ПК
38
Собираю геймерский ПК для 2К под себя – Radeon RX 6750 XT + Ryzen 7 5800X3D всего за 120 000р
24
Альянс AUKUS отказывается от атомных подлодок в пользу беспилотных роев с искусственным интеллектом
8
Итоги гоночного уик-энда 27-28 мая
11
Обзор NVME накопителя Silicon Power UD85 объемом 2 ТБ: малый нагрев, немалый объем и PCIe 4
6
Ремонт видеокарты после некачественного сервиса - как избежать проблем
12
Элмо Рассел Замволт - герой США, сделавший букву "Z" великой до того, как это стало мейнстримом
8

Сейчас обсуждают

Midosa
12:58
Да это два сорта говна. Я разницы не вижу. Оборзевшие зажравшиеся тупые упыри и глупое холопьё.
Москва под ударом дронов-камикадзе – беспилотник влетел в окно на 14 этаже, где спали 3 человека
Quadross
12:58
Безусловно это так, но они не занимаются подстрекательством к войне и не выдают фейки нонстоп, как соловьев и прочие...
Москва под ударом дронов-камикадзе – беспилотник влетел в окно на 14 этаже, где спали 3 человека
Миша Князев
12:57
"-9жшщроифыьв хльф вы ьоьфвы аф выа" дальше читать не стал
Почему для 4К не нужен процессор за 60 000р, и что купить для игрового ПК под 2К-монитор
Midosa
12:56
Не, ну это каждому понятно, но...))) (с) Галыгин и Харламов сценка "Аналитики"
Почему для 4К не нужен процессор за 60 000р, и что купить для игрового ПК под 2К-монитор
Quadross
12:55
Хм... Я говорил про Украину.... Но еще и из рашки убраться - тоже хорошее решение...
Москва под ударом дронов-камикадзе – беспилотник влетел в окно на 14 этаже, где спали 3 человека
Midosa
12:53
Ага, тех террористов потом даже по НТВ показывали. С мешком рязанского сахара.
Москва под ударом дронов-камикадзе – беспилотник влетел в окно на 14 этаже, где спали 3 человека
WTF
12:51
Хорошо что у России нет вкладов за границей))
Российские дроны-камикадзе Герань-3 уничтожили последний ЗРК Patriot в Киеве в аэропорту Жуляны
Midosa
12:51
Я про их Гордона. Который как бы ярый патриот с той стороны. А по факту, как Невзоров и прочие - такая же голимая шкура.
Москва под ударом дронов-камикадзе – беспилотник влетел в окно на 14 этаже, где спали 3 человека
Midosa
12:50
Я бы убрался из РФ, да говённое российское образование и возраст не позволяют это сделать. А ещё отсутствие гражданства любой цивилизованной страны. А так - никаких соплей по берёзкам и отеческим гроб...
Москва под ударом дронов-камикадзе – беспилотник влетел в окно на 14 этаже, где спали 3 человека
Quadross
12:50
Вот интересно, когда хохлы пришли с ответным визитом больше чем через год... Они плохие , а мы - хорошие... Они террористы, а мы освободители... Они уничтожители, а мы благодетели... Я ничего не переп...
Москва под ударом дронов-камикадзе – беспилотник влетел в окно на 14 этаже, где спали 3 человека
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем