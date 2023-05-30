Запланированы комплекты объёмом до 192 ГБ.

Corsair анонсировала линейку памяти Dominator Titanium с новыми скоростными комплектами DDR5. Главной изюминкой конструкции стали сменные верхние панели, «гребни», которые позволят адаптировать модули под общую эстетику сборки. Дополнительные панели можно приобрести отдельно, на выбор будут доступны варианты с RGB подсветкой (11 светодиодов) или без неё, с необычным дизайном или в другом цвете. Основная часть конструкции модулей — стильные алюминиевые тепло-распределители, используется запатентованная технология охлаждения Corsair DHX.

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Линейка Dominator Titanium будет представлена комплектами со скоростью до 8000 МТ/с и общим объёмом до 192 ГБ (4×48 ГБ) с задержками CAS до 30 на некоторых вариантах. На выставке Computex компания Corsair продемонстрирует модули Dominator Titanium, работающие со скоростью 8266 МТ/с. Также планируется ограниченный тираж комплектов First Edition в количестве 500 штук, комплекты индивидуально пронумерованы, отличаются более низкими задержками и более высокими частотами. Память доступна для платформ Intel и AMD с поддержкой профилей Intel XMP 3.0 и AMD EXPO. Цены не уточняются.

Источники Corsair Neowin