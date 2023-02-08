Заказы будут принимать до 25 августа.

Похоже, Intel намеревается постепенно прекратить выпуск процессоров Core 11-го поколения и Xeon W семейства Rocket Lake, сообщает Tom’s Hardware со ссылкой на официальный документ (PDF) компании. Последние заказы на процессоры будут приниматься до 25 августа 2023 года, они будут выполнены к концу февраля 2024 года. В документе не упоминаются встраиваемые решения Xeon E, вероятно, для них график будет другим. Также ресурс сообщает о завершении выпуска наборов микросхем 400 и 500 серий для материнских плат LGA 1200.

реклама

Процессоры Intel Core 11-го поколения были представлены компанией в марте 2021 года, флагманом линейки стал 8-ядерный и 16-поточный Core i9-11900K с пиковой частотой 5,3 ГГц за счёт работы технологии Thermal Velocity Boost (TVB). В этом поколении Intel не удалось уйти от 14-нм техпроцесса, максимальное количество ядер уменьшилось относительно предыдущего поколения, но ядра стали производительнее, а также процессоры обладали рядом весомых преимуществ, среди которых поддержка PCIe 4.0, новая встроенная графика, AVX-512 инструкции.