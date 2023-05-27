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Gigabyte представила внешнюю видеокарту GeForce RTX 4090 с жидкостным охлаждением
Aorus RTX 4090 Gaming Box можно подключить к ноутбуку, который поддерживает внешние видеокарты и обладает разъёмом Thunderbolt 3 или 4.
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С появлением всё более быстрых внешних интерфейсов расширяются возможности и минимизируются потери при подключении внешних видеокарт. Геймеры и специалисты, предпочитающие портативные игровые компьютеры, лёгкие ноутбуки и мобильные рабочие станции, могут увеличить производительность графической подсистемы при эксплуатации устройства в стационарном режиме, дома или на работе. На рынке присутствуют различные решения для подключения внешних видеокарт, от отдельных компонентов для самостоятельной сборки до готовых комплектов. Пользователям, предпочитающим готовые решения, стоит обратить внимание на новинку от Gigabyte — внешнюю видеокарту Aorus RTX 4090 Gaming Box с жидкостным охлаждением и интерфейсом передачи данных Thunderbolt 3.

Источник: Gigabyte

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Внутри этой «игровой коробки» находится самая производительная на сегодняшний день видеокарта NVIDIA Ada Lovelace, настольный вариант GeForce RTX 4090 с графическим процессором, предлагающим 16384 CUDA ядра. Видеокарта охлаждается жидкостной AIO системой Aorus Waterforce с двухсекционным радиатором и парой 120-мм вентиляторов. В конструкции предусмотрены большая медная пластина и охлаждение всех ключевых компонентов видеокарты.

Источник: Gigabyte
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В Aorus RTX 4090 Gaming Box присутствует независимый источник питания, встроенный сетевой адаптер и подсветка, управляемая через фирменное программное обеспечение. Решение достаточно компактное 189×302×172 мм, его вес 5,1 кг. Цена не уточняется.

Источники
Gigabyte
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#видеокарты #gigabyte
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