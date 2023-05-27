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Эталонные Radeon RX 7600 поступят в продажу без дефекта, мешающего подключить кабель питания
На днях стало известно о проблемах с подключением некоторых штекеров 6+2
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Ryutaro Uozumi, Unsplash

Рецензенты выявили у эталонных моделей видеокарт AMD Radeon RX 7600 недостаток конструкции, из-за которого невозможно полностью подключить некоторые штекеры питания PCIe 6+2, имеющие выступающий фиксатор двух дополнительных контактов. Специалисты TechPowerUp получили официальный комментарий AMD по этой проблеме, компания заверила, что эталонные Radeon RX 7600 поступят в продажу без этого дефекта: «Мы очень довольны тем количеством видеокарт Radeon RX 7600, которые доступны по всему миру от наших партнёров. Мы ожидаем, что в ближайшие недели в продажу поступят видеокарты RX 7600 эталонного дизайна с конструкцией, учитывающей особенности всех кабелей питания».

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Как отмечают специалисты ресурса, на данный момент эталонные видеокарты Radeon RX 7600 не представлены ни одним из производителей, AMD быстро отозвала эти модели, чтобы доработать не совсем удачную конструкцию задней панели. На данный момент доступно множество моделей RX 7600 с нестандартным дизайном от таких компаний-партнёров AMD, как Sapphire, PowerColor, XFX, ASRock, ASUS, Gigabyte и MSI. В партнёрских конструкциях не было найдено каких-либо проблем с подключением кабелей питания.

Источники
TechPowerUp
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#amd #radeon rx 7600
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