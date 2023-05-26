В эталонной конструкции Radeon RX 7600 заметили недочёт, из-за которого некоторые 6+2-контактные штекеры невозможно подключить. Об этом сообщает VideoCardz со ссылкой на обзоры ресурсов TechPowerUp и Igor’s LAB. Задняя панель видеокарты выступает слишком далеко, мешая подключению штекеров 6+2, на которых присутствует выступающий элемент для фиксации 2-контактного ответвления. Существуют 6+2-контактные штекеры без этого выступа-фиксатора, их проблема не затрагивает, как и цельные 8-контактные варианты.
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Специалисты TechPowerUp отметили, что пятая часть кабелей в их лаборатории не подойдёт для подключения Radeon RX 7600, а в Igor’s LAB утверждают, что проблемы могут возникнуть с инструментом NVIDIA PCAT и блоками питания Seasonic.
Проблема пока замечена только на эталонной версии Radeon RX 7600, она должна появиться в продаже позже, так что желающим приобрести именно такой вариант стоит заранее учесть озвученный нюанс в конструкции и при необходимости найти новый кабель или переходник. Кабели обязательно нужно подключать полностью до щелчка замка.
- Источники
- TechPowerUp
- Igor's LAB
- VideoCardz