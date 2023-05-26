Мешает выступающая задняя панель.

Ryutaro Uozumi, Unsplash

В эталонной конструкции Radeon RX 7600 заметили недочёт, из-за которого некоторые 6+2-контактные штекеры невозможно подключить. Об этом сообщает VideoCardz со ссылкой на обзоры ресурсов TechPowerUp и Igor’s LAB. Задняя панель видеокарты выступает слишком далеко, мешая подключению штекеров 6+2, на которых присутствует выступающий элемент для фиксации 2-контактного ответвления. Существуют 6+2-контактные штекеры без этого выступа-фиксатора, их проблема не затрагивает, как и цельные 8-контактные варианты.

реклама

Специалисты TechPowerUp отметили, что пятая часть кабелей в их лаборатории не подойдёт для подключения Radeon RX 7600, а в Igor’s LAB утверждают, что проблемы могут возникнуть с инструментом NVIDIA PCAT и блоками питания Seasonic.

рекомендации Дешевая 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке 10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри Дешевая 4070 MSI - надо брать Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы RTX 3070 за 45 тр в Регарде 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде

Проблема пока замечена только на эталонной версии Radeon RX 7600, она должна появиться в продаже позже, так что желающим приобрести именно такой вариант стоит заранее учесть озвученный нюанс в конструкции и при необходимости найти новый кабель или переходник. Кабели обязательно нужно подключать полностью до щелчка замка.