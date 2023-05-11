Без охлаждения новые модели перегреваются вплоть до ошибок файловой системы — компания улучшит защиту в новой прошивке.

Ни для кого не секрет, что скоростные твердотельные накопители M.2 NVMe зачастую требуют хорошего охлаждения при длительной и высокой нагрузке. С появлением моделей PCIe Gen5 ничего не изменилось, напротив, новые накопители выделяют ещё больше тепла, а значит и к вопросу их охлаждения нужно подходить более серьёзно, в противном случае все преимущества дорогостоящих новинок будут потеряны из-за троттлинга. Ярким примером последних дней стали обзоры нового накопителя Corsair MP700, он поставляется без охлаждения, но это не значит, что оно ему не требуется. Тем не менее, причины проявившихся проблем не только в этом, готовится новая прошивка.

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В Tom’s Hardware обратили внимание на обзоры Corsair MP700 от ресурсов Phoronix и TechPowerUp, без охлаждения накопителю достаточно нескольких минут, чтобы перегреться под высокой нагрузкой и это приводило к ошибкам файловой системы. Специалисты обратились за комментариями в компанию Phison, чей контроллер PS5026-E26 используется в накопителе, и получили развёрнутый ответ, в котором, пожалуй, один из главных тезисов следующий: «Важно отметить, что все твердотельные накопители E26, поставляемые без радиатора, предназначены для использования с радиатором», — все накопители на базе E26 нужно дополнительное охлаждение, будь то комплектный или сторонний радиатор, решение, присутствующее на материнской плате.

Однако, как отмечалось выше, проблема не только в охлаждении, в Phison уже внесли коррективы в прошивку контроллера и собираются выпустить новую версию после тщательного тестирования: «Наши специалисты по разработке прошивок уже выявили проблему и внесли необходимые коррективы в график тепловой защиты в течение нескольких часов после получения сообщений. Однако новая прошивка должна пройти строгий процесс проверки Phison, прежде чем наши партнёры смогут выпустить её для потребителей. Будьте уверены, наши партнёры уведомят конечных потребителей, как только обновление будет доступно».

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Вероятно, защита по температуре должна была срабатывать гораздо раньше, чтобы предотвратить ошибки, предполагают в Tom’s Hardware, также отмечая, что энергопотребление Corsair MP700 достигает 10 Вт и это близко к максимальной мощности слота M.2, составляющей 11,55 Вт.