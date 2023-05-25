ASRock представила свои версии видеокарт Radeon RX 7600, а также новое исполнение одной из видеокарт прошлого поколения. Пожалуй, интереснее всего расширение линейки Steel Legend на видеокарты, до сегодняшнего дня в ней присутствовали только материнские платы. Как раз-таки в этой линейке выходит не только Radeon RX 7600, но и RX 6650 XT, довольно неожиданно.
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Видеокарты Steel Legend выполнены в светлом дизайне, оснащаются охлаждением с тремя ARGB вентиляторами и металлической задней панелью. На белом кожухе видеокарт присутствуют серебристые вставки, сбоку и на бэкплейте есть логотипы Steel Legend и Radeon, задняя панель имеет вентиляционные прорези и рисунок, напоминающий арктический камуфляж. Обе модели разогнаны, целевые игровая и максимальная частоты RX 7600 повышены до 2320 и 2725 МГц соответственно, RX 6650 XT — до 2447 и 2669 МГц. На задней панели RX 7600 располагаются три разъёма DisplayPort 2.1 и один разъём HDMI 2.1.
Ещё два исполнения Radeon RX 7600 — это Phantom Gaming и Challenger, обе с заводским разгоном. В целом, рассмотренные варианты Steel Legend по конструкции похожи на Phantom Gaming, но дизайн отличается. Phantom Gaming выполнен преимущество в чёрном цвете с красными акцентами, подсветка есть у центрального вентилятора и логотипа. Изображений радиаторов Steel Legend и Phantom Gaming нет, так что сравнить их не получится. Заводской разгон Phantom Gaming выше, целевые игровая и максимальная частоты 2355 и 2755 МГц. На задней панели также есть три DisplayPort 2.1 и один HDMI 2.1.
Вариант Radeon RX 7600 Challenger OC проще остальных, применяется система охлаждения с двумя вентиляторами, три разъёма DisplayPort понизили до версии 1.4, один HDMI 2.1 остался на месте, подсветки нет. Игровая и максимальная частоты подняты до 2280 и 2695 МГц.
- Источники
- ASRock