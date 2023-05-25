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Moleculo За пост начислено вознаграждение
Team Group анонсировала память Team Xtreem DDR5-7000/8266, накопитель PCIe Gen 5 и новое охлаждение
Возвращается культовый бренд для оверклокеров.
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Компания Team Group рассказала о новинках, которые будут показаны на предстоящей выставке Computex 2023. Любителей разгона определённо порадует возвращение культового бренда памяти Team Xtreem, под которым будут представлены модули DDR5-7000 и DDR5-8266. Анонсировано два варианта дизайна, с ARGB подсветкой и без, в обоих случаях для охлаждения модулей используются анодированные тепло-распределители толщиной 2-мм, изготовленные из алюминиевого сплава методом экструзии, а в качестве термоинтерфейса — специальный силиконовый гель с высокой теплопроводностью.

Источник: Team Group

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Готовится большой ассортимент систем охлаждения для процессоров и твердотельных накопителей, в частности, жидкостная AIO система T-Force Siren GA360 ARGB с новейшим насосом ASETEK V2 7-го поколения, который отличается поддержкой интеллектуального PWM-управления и эффективным двигателем. Водоблок системы получил фирменный дизайн Aurora c ARGB подсветкой. Анонсированы системы охлаждения для твердотельных накопителей T-Force Dark, а также сам накопитель с поддержкой PCIe Gen 5 и системой охлаждения, состоящей из алюминиевого радиатора и тепловых трубок. Заявлены скорости последовательного чтения и записи более 12 и 11 ГБ/с соответственно.

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В числе других новинок флэш-накопители:

  • Team Group C231USB USB3.2 Gen 2 с максимальной скоростью чтения и записи до 1000 МБ/с и большой ёмкостью до 2 ТБ
  • Team Group C175 ECO USB3.2 Gen 1 на 75 % состоит из переработанного пластика PCR
Источники
Team Group
TechPowerUp
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#ssd #твердотельные накопители #ddr5 #оперативная память #системы охлаждения
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Дилдошбек
13:40
спасибо за инфу
RTX 4060 Ti уже в продаже в России по цене от 540$
Виталий Грибенюченко
13:39
Не пишите ерунды, играю без единого даната с 2017года в соло, 56.6% винрейт. Поймите данатят слабые люди которые думают что смогут купить Нагиб, а он от скила игрока а не от према с годовыми снарядами...
WoT это жадность
Хуинг
13:39
Как это не во что ? А Голый в 4к?
RTX 4060 Ti уже в продаже в России по цене от 540$
Listoman
13:38
Не надо ничего ограничивать спецом, так как её типичное потребление ~400вт, но можно без потери производительности снизить ещё до ~300вт)
Пользователи снова жалуются на то, что у них горят кабеля питания для RTX 4090
Jacques
13:36
проснись ты обосрался
RTX 4060 Ti уже в продаже в России по цене от 540$
Jacques
13:35
Вот только callisto protocol не поддерживает DLSS в игре есть только FSR так что....
RTX 4060 Ti уже в продаже в России по цене от 540$
Listoman
13:35
За 43к уже норм)
RTX 4060 Ti уже в продаже в России по цене от 540$
hiveliberty
13:35
Покупая топовую 4090, которая должна на все бабки работать, надо ограничивать её.. Это WIN
Пользователи снова жалуются на то, что у них горят кабеля питания для RTX 4090
Кирилл Кутепов
13:34
Возврат бонусами, на них можешь как на деньги покупать условно что угодно... https://sbermegamarket.ru/catalog/details/videokarta-palit-geforce-rtx-4070-dual-ned4070019k9-1047d-100051294624/#?related_...
RTX 4060 Ti уже в продаже в России по цене от 540$
30fps
13:32
чел ты бредишь.8 линий пси 8 гб памяти 128 битная шина как у 3050.это явно или 4050 или тишка 🤔
RTX 4060 Ti уже в продаже в России по цене от 540$
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