Возвращается культовый бренд для оверклокеров.

Компания Team Group рассказала о новинках, которые будут показаны на предстоящей выставке Computex 2023. Любителей разгона определённо порадует возвращение культового бренда памяти Team Xtreem, под которым будут представлены модули DDR5-7000 и DDR5-8266. Анонсировано два варианта дизайна, с ARGB подсветкой и без, в обоих случаях для охлаждения модулей используются анодированные тепло-распределители толщиной 2-мм, изготовленные из алюминиевого сплава методом экструзии, а в качестве термоинтерфейса — специальный силиконовый гель с высокой теплопроводностью.

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Готовится большой ассортимент систем охлаждения для процессоров и твердотельных накопителей, в частности, жидкостная AIO система T-Force Siren GA360 ARGB с новейшим насосом ASETEK V2 7-го поколения, который отличается поддержкой интеллектуального PWM-управления и эффективным двигателем. Водоблок системы получил фирменный дизайн Aurora c ARGB подсветкой. Анонсированы системы охлаждения для твердотельных накопителей T-Force Dark, а также сам накопитель с поддержкой PCIe Gen 5 и системой охлаждения, состоящей из алюминиевого радиатора и тепловых трубок. Заявлены скорости последовательного чтения и записи более 12 и 11 ГБ/с соответственно.

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В числе других новинок флэш-накопители:

Team Group C231USB USB3.2 Gen 2 с максимальной скоростью чтения и записи до 1000 МБ/с и большой ёмкостью до 2 ТБ

Team Group C175 ECO USB3.2 Gen 1 на 75 % состоит из переработанного пластика PCR