Недавно в Сети заметили упоминание видеокарты Radeon RX 7600 в исполнении Steel Legend от ASRock. В линейке Steel Legend ранее были представлены только материнские платы, отличительной чертой которых был светло-серебристый дизайн. Хотя в ассортименте ASRock есть видеокарты Taichi White и Aqua в близкой цветовой гамме, они относятся к премиальному сегменту и находятся в другой ценовой категории. Поклонники ASRock и владельцы плат Steel Legend наверняка не отказались бы от аналогичных видеокарт для сборки системы из гармонирующих друг с другом компонентов — такая возможность представится. Ресурс VideoCardz опубликовал изображения Radeon RX 7600 Steel Legend, подтвердив подготовку данного варианта.
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Видеокарта получила достаточно крупную систему охлаждения с тремя вентиляторами, которая простирается за пределы печатной платы Radeon RX 7600. Судя по всему, вентиляторы получат подсветку, а кожух видеокарты и её задняя пластина будут сочетать белый и серые цвета, рисунок, напоминающий арктический камуфляж, и логотип линейки. На задней пластине предусмотрены вентиляционные вырезы, а сама конструкция в ширину чуть выступает за пределы двух слотов расширения.
Основные характеристики Radeon RX 7600 практически полностью подтвердились, видеокарта получит 2048 потоковых процессоров, частоту до 2625 МГц, 32 МБ Infinity Cache, 8 ГБ видеопамяти GDDR6 128-бит и TBP 165 Вт. Презентовать новинку могут уже 25 мая.
- Источники
- ASRock и VideoCardz