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Стали известны характеристики Radeon RX 7600 — TBP увеличился на 22% относительно RX 6600
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В ближайшие дни компания AMD может представить видеокарту Radeon RX 7600 — начальную модель среднего класса, ориентированную на массовый рынок. Официально цены и дата релиза не подтверждены, по ряду прогнозов, видеокарта будет стоит около 300 долларов США и в продаже за рубежом появится уже к пятнице, 25 мая. На скорый релиз указывает большое количество слухов и новостей, а также появление различных моделей Radeon RX 7600 в каталогах торговых сетей, теперь же итальянский ресурс HD Tecnología опубликовал полные спецификации новинки, сообщает VideoCardz.

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В первую очередь можно отметить изменения в энергопотреблении Radeon RX 7600 относительно прямого предшественника, показатель TBP составляет 165 Вт и компания рекомендует использовать видеокарту с блоком питания мощностью не менее 550 Вт. Модель прошлого поколения RX 6600 была скромнее и при мощности 132 Вт требовала блок на 450 Вт. Графический процессор Radeon RX 7600 основан на 6-нм техпроцессе, а не 5-нм, как у старших видеокарт серии RX 7900, однако это должен быть полноценный представитель RDNA3 со всеми новшествами архитектуры — на это указывает наличие ускорителей ИИ в количестве 64 единиц. Вычислительных блоков и блоков трассировки лучей в графическом процессоре 32, потоковых процессоров 2048, блоков растеризации 64, частоты находятся в диапазоне 2250…2650 МГц.

Источник: HD Tecnología, VideoCardz, AMD
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В графическом процессоре есть 32 МБ кэш-памяти Infinity Cache, при этом видеокарта оснащается 8 ГБ 128-битной GDDR6 18 Гбит/с, с учётом попадания данных в кэш общая эффективная пропускная способность достигает 477 ГБ/с. По характеристикам видеокарта больше похожа на RX 6650 XT прошлого поколения, но и её должна опережать, судя по ранним результатам в 3DMark. Что касается конкурирующего варианта от NVIDIA, скорее всего, им станет GeForce RTX 4060, запланированная на июль с ценой от 299 долларов США.

Источники
HD Tecnología
VideoCardz
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#amd #radeon rx 7600
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