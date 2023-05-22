Возможно, его заменят аналогом Arrow Lake-S

Похоже, предстоящие презентации следующего поколения процессоров Intel могут принести множество сюрпризов. На данный момент сообщество ожидает новостей о ребрендинге линейки Core, а во второй половине года компания должна представить процессоры семейства Meteor Lake. Тем временем, в Сети появляются противоречивые слухи о судьбе настольной линейки Meteor Lake-S. Казалось, уже было несколько явных намёков на её подготовку, но теперь Twitter* инсайдер @OneRaichu утверждает, что в соответствии с последними планами Meteor Lake-S всё-таки упраздняется, передаёт Wccftech.

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Инсайдер говорит об отмене линейки, но при этом ссылается на документ, где написано об отмене только одной из конфигураций, а именно 6P+8E, её якобы заменят аналогом Arrow Lake-S. Из-за противоречивости доверие к слухам снижается, но в целом складывается впечатление, что новое поколение может объединять несколько семейств, кроме упомянутых Arrow и Meteor Lake-S инсайдеры предсказывали обновление (Refresh) линейки Raptor Lake, но она относится не к новой, а текущей платформе LGA 1700. В пользу того, что Meteor Lake-S появится в том или ином виде высказывается Twitter* блогер @SquashBionic, утверждая, что в прошлом месяце началось производство инженерных образцов MTL-S ES1. В свою очередь, инсайдер @xinoassassin1 пишет, что MTL-S не отменён, но переименован.

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На днях несколько инженерных образцов мобильных процессоров Intel заметили в базе данных SiSoftware, специалисты предположили, что это представители мобильной линейки Meteor Lake-P с конфигурациями 4P+8E+2E и 6P+8E+2E.

Источники @OneRaichu, @SquashBionic, @xinoassassin1 Twitter* Wccftech * заблокирован в РФ