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Предположительно, 14- и 16-ядерные процессоры Intel Meteor Lake замечены в базе данных SiSoftware
Это инженерные образцы для нового поколения ноутбуков.
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Процессоры Intel Meteor Lake ожидаются во второй половине этого года и высока вероятность, что первой появится линейка для ноутбуков, во всяком случае, пока только мобильные варианты начинают появляться в базах данных различных бенчмарков, что может указывать на активную подготовку новых устройств производителями. Накануне в базе данных SiSoftware заметили несколько новых ноутбуков на базе 14- и 16-ядерных инженерных образцов неопознанных процессоров Intel. Возможно, это представители семейства Meteor Lake-P, сообщает Wccftech, отмечая, что программное обеспечение SiSoftware, скорее всего, не смогло правильно распознать максимальное количество потоков. По предположениям Twitter* блогера и инсайдера @OneRaichu, перед нами могут быть конфигурации 4P+8E+2E и 6P+8E+2E — процессорам Meteor Lake приписывают наличие двух дополнительных эффективных ядер за пределами основного вычислительного кристалла, они расположатся в кристалле SOC.

Источник: SiSoftware #1, #2

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Неизвестно, правильно ли распознаны остальные характеристики процессоров, тем не менее, 14-ядерная модель работала на частоте 3,26 ГГц. Процессор получил 14 МБ кэш-памяти 2-го уровня, 16 МБ 3-го. Другой, 16-ядерный вариант, работал на базовой частоте 3,07 ГГц с повышением до 4,2 ГГц. В данном случае процессор получил 18 МБ кэш-памяти 2-го уровня, 24 МБ 3-го и интегрированную графику 128EU, работающую на частоте 2,1 ГГц.

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Стоит напомнить, что ранее Intel анонсировала изменения в брендинге процессоров, вместо устоявшихся наименований Core компания может перейти на новые Ultra. Подробностей можно ожидать на предстоящем мероприятии Vision в конце месяца.

Источники
SiSoftware #1, #2
Wccftech
@OneRaichu, Twitter*
* заблокирован в РФ
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#intel #процессоры #intel meteor lake
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