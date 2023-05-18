Сообщившие об этом блогеры неправильно измеряли напряжения.

Unervi González, Unsplash

Производители материнских плат ранее в срочном порядке выпустили обновления BIOS для своих решений AMD AM5 в целях ограничения напряжения SOC, высокое значение которого приводило к выходу из строя процессоров AMD Ryzen 7000 с 3D V-Cache. В начале недели несколько известных и опытных технических блогеров сообщили, что даже с новыми BIOS напряжение SOC может возрастать выше безопасного значения 1,3 В, странности заметили на платах Asus и Gigabyte. Оказывается, блогеры неправильно измеряли напряжения и на самом деле все значения в новых прошивках соответствуют рекомендациям AMD. В чём ошибка энтузиастов, объяснила компания Gigabyte, передаёт VideoCardz.

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Решающее значение имеет выбор правильной точки для замеров и сама методика измерений. В данном случае основополагающим показателем является внутреннее напряжение SOC (интерфейс SVI3), для точного контроля которого достаточно использовать программное обеспечение HWiNFO. Напряжение обозначается в программе CPU VDDCR_SOC Voltage (SVI3 TFN). Блогеры же осуществляли замеры с контактов на материнской плате, получая более высокие значения выходного напряжения. Gigabyte сообщает, что вся её линейка материнских плат AM5 соответствует последним рекомендациям AMD по напряжению SOC 1,3 В при включении технологии EXPO, только нужно установить свежие BIOS. Также специалисты компании опубликовали видео с дополнительными подробностями.

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Источники Gigabyte VideoCardz