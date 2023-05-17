По данным Intel, A750 и тут выгоднее GeForce RTX 3060 с DLSS.

Некст-ген версия The Witcher 3 в обновлении на прошлой неделе получила поддержку технологии масштабирования Intel XeSS, которой теперь могут воспользоваться владельцы совместимых графических решений, в частности, дискретных видеокартах Intel Arc. На видеокартах Arc технология работает лучше всего, за счёт наличия у них специализированных блоков ускорения матричных операций XMX. На какой прирост производительности можно рассчитывать, специалисты Intel рассказали вместе с выпуском нового графического драйвера.

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При ультра-настройках графики с трассировкой лучей в разрешении 1080p включение XeSS в режиме «Производительность» ускоряет Intel Arc A750 на 59%, благодаря чему видеокарта может обеспечить комфортную частоту кадров 60 FPS. В 1440p частота кадров с технологией XeSS тоже остаётся на допустимом уровне, чтобы не снижать настройки. Далее Intel снова заявляет о преимуществе над GeForce RTX 3060 от NVIDIA, последняя в сравнении Intel уступила при активации DLSS в режиме «Производительность». По подсчётам Intel, в The Witcher 3 при текущем уровне цен Arc A750 по соотношению FPS на доллар США превосходит GeForce RTX 3060 на 152% в разрешении 1080p и на 97% в 1440p.

Источники Intel