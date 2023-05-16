Новые версии начинают появляться на сайте.

Компания Asus подготовила для материнских плат AMD AM5 новые стабильные версии BIOS с прошивкой AGESA Combo AM5 PI 1.0.0.7.a, где должны присутствовать определённые исправления для предотвращения выхода из строя 3D V-Cache процессоров Ryzen 7000. В частности, на сайте компании заметили новый BIOS версии 1415 для платы ROG Crosshair X670E Hero. На форумах Overclock.net сообщается, что новые BIOS для X670 плат получат номера 1415 и 1616, а для B650 плат — 1616 и 1416. В списке нововведений также присутствует поддержка модулей оперативной памяти промежуточного объёма 24 и 48 ГБ, ограничение напряжения SOC значением 1.3 В, а также отключение уведомления при активации профилей памяти AMD EXPO, Intel XMP.

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Накануне Asus внесла ясность в политику гарантийного обслуживания материнских плат AMD AM5, объяснив, что активация профилей памяти AMD EXPO, Intel XMP, DOCP и установка бета-версий BIOS не приведёт к потере гарантии. Также производитель добавил, что во всех новых прошивках действуют ограничения напряжений в соответствии с требованиями AMD.