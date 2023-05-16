Тем временем, AMD продолжает сотрудничать с Samsung.

Возможно, в скором времени мы увидим противостояние AMD и NVIDIA в мобильном сегменте. Последняя, по слухам, работает с компанией MediaTek над созданием флагманского мобильного чипсета следующего поколения, сообщает VideoCardz со ссылкой на отчёт издания DigiTimes. В отчёте утверждается, что созданный совместными усилиями MediaTek и NVIDIA новый мобильный чипсет получит продвинутые возможности для игр и искусственного интеллекта. При этом сотрудничество не будет ограничиваться созданием решений для смартфонов, компании якобы будут работать и над ARM чипами для ноутбуков под управлением Windows.

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Как отмечают специалисты, NVIDIA обладает обширным опытом в разработке подобных решений, в частности, компания известна семейством однокристальных систем под названием Tegra, которые нашли применение в ТВ-приставках NVIDIA Shield и портативных игровых консолях Nintendo Switch. Что касается AMD, недавно стало известно о продлении сотрудничества с Samsung для дальнейшего внедрения графики Radeon в мобильные чипсеты Samsung Exynos.

Источники DigiTimes VideoCardz