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Samsung продолжит внедрять в чипы Exynos графику AMD Radeon — компании продлили сотрудничество
Объявлено о многолетнем соглашении для внедрения нескольких поколений графики AMD.
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Samsung Electronics и AMD продолжат сотрудничать, объявлено о подписании долгосрочного соглашения, в рамках которого специалисты компаний будут работать над внедрением графических решений AMD Radeon с малым энергопотреблением в мобильные чипсеты Samsung Exynos. Так Samsung намеревается расширить ассортимент и создать для большего количества мобильных устройств чипы, которые обладали бы высокой энергоэффективностью и графической производительностью, сравнимой с тем, что предлагают игровые консоли.

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В 2022 году Samsung представила графический процессор Xclipse, впервые предложив в мобильном сегменте аппаратное ускорение трассировки лучей и Variable Rate Shading (VRS) — технологии, о которых до недавнего времени говорилось только применительно к настольным ПК и игровым консолям. Эта передовая разработка стала результатом многолетнего сотрудничества с AMD — в 2019 году компании объявили о партнёрстве и лицензировании графической архитектуры AMD RDNA для интеграции в мобильные решения Samsung.

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В объявлении говорится, что компании будут совместно работать над несколькими поколениями графических решений, но не уточняется, на какие конкретно архитектуры нацелены компании и когда стоит ожидать новых чипсетов Samsung Exynos с графикой AMD Radeon.

Источники
Samsung Electronics
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#amd #samsung electronics
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