Максимальная теоретическая производительность до 280 Вт.

Компания Thermalright выпустила двухбашенный кулер Phantom Spirit 120, в конструкции новинки используется семь 6-миллиметровых (мм) тепловых трубок AGHP 4-го поколения, которые связывают два радиатора и основание с большой медной никелированной подошвой. В комплекте два 120-мм вентилятора TL-C12B V2 с подшипниками S-FDB, при максимальной скорости вращения 1500 оборотов в минуту они способны обеспечить расход воздуха 66,17 кубических футов в минуту и статическое давление 1,53 мм водного столба (около 15 Па) при уровне шума 25,6 дБ. При совокупном весе с вентиляторами 765 грамм для кулера заявлена теоретическая динамическая производительность DTPC в диапазоне 105…280 Вт. Габариты кулера 125×110×157 мм.

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Phantom Spirit 120 не имеет какой-либо подсветки, вентиляторы чёрные, как и декоративные накладки на башнях. Комплектация включает систему креплений для платформ Intel LGA1700/1200/115x/2011 (v3)/2066 и AMD AM5, AM4, а также фирменную термопасту Thermalright TF7 с заявленной теплопроводностью 12,8 Вт/(м·К). Цена новинки не уточняется, зато есть информация о длительной гарантии от производителя сроком 6 лет.

Источники Thermalright Guru3D