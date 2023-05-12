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Colorful выпустила под брендом Colorfire мятную GeForce RTX 3060 Ti с памятью GDDR6X
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Вопреки слухам о постепенном сворачивании производства видеокарт GeForce RTX 3060 Ti компания Colorful представляет новую модель с видеопамятью GDDR6X. Новинка вышла под брендом Colorfire (кит. 镭风), который обычно используется компанией для небольших партий видеокарт и отличается необычными цветами, объясняет VideoCardz. На этот раз в серии Ampere появились «мятные» RTX 3060 Ti Cool Mint (кит. 清凉薄荷) G6X. Видеокарта получила систему охлаждения с тремя вентиляторами и в длину занимает 307 мм, по ширине потребуется около двух слотов расширения, если точнее, 45 мм. В отличие от модели с видеопамятью GDDR6, данная модификация обладает чуть большим энергопотреблением, 225 против 200 Вт, и оснащается двумя 8-контактными разъёмами питания. Частоты графического процессора используются стандартные, по спецификациям NVIDIA.

Источник: Colorful

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Что касается слухов о прекращении производства, источник не уточнял, каких именно модификаций GeForce RTX 3060 Ti это касается, возможно, речь шла только о базовой версии с обычной GDDR6. А может наоборот, эксклюзивная модель Colorful как раз-таки предвещает завершение производства, необычный дизайн привлечёт покупателей и позволит быстрее реализовать продукцию. Но это только догадки, есть ли в слухах истина, можно будет понять по изменению ассортимента, правда в VideoCardz считают, что запасов достаточно для продаж в течение всего второго и третьего квартала.

Источники
Colorful
VideoCardz
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#nvidia #видеокарты #colorful #colormint
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