А отборные модели на ещё более высокой.

По слухам, в планы компании Intel может входить выпуск обновлённого семейства процессоров Raptor Lake Refresh во второй половине этого года и прирост производительности относительно оригинальных процессоров якобы будет достаточно высок, чтобы выпустить семейство в рамках нового поколения. По новым слухам от YouTube инсайдера Moore’s Law is Dead, выпуск Raptor Lake Refresh планируется на третий квартал 2023 года, процессоры будут совместимы с существующей платформой LGA 1700 и обладать ещё более высокими частотами, также не исключено появление новых конфигураций.

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По информации инсайдера, обновлённый модельный ряд будет представлен в настольном и мобильном сегменте. Среди моделей для настольных ПК якобы рассматривают новые конфигурации процессоров среднего и начального класса, в частности, с сочетанием производительных и эффективных ядер 2P+8E. Что касается тактовых частот, у флагманских моделей они могут вырасти до 6,2…6,5 ГГц в пике, что будет возможно за счёт применения цифрового регулятора напряжения DLVR, который планировали внедрить ещё в оригинальное семейство Raptor Lake, но в итоге отключили. Обновлённое семейство могут выпустить как в рамках линейки Core 14-го поколения, так и под совершенно новым брендом, не исключено, что какие-то подробности будут раскрыты на мероприятии Intel Vision на следующей неделе.

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