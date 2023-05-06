Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
Процессоры Intel Raptor Lake Refresh смогут работать на частоте 6,2 ГГц — инсайдер
А отборные модели на ещё более высокой.
рекомендации
-10% на RTX 4080 Gigabyte
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

По слухам, в планы компании Intel может входить выпуск обновлённого семейства процессоров Raptor Lake Refresh во второй половине этого года и прирост производительности относительно оригинальных процессоров якобы будет достаточно высок, чтобы выпустить семейство в рамках нового поколения. По новым слухам от YouTube инсайдера Moore’s Law is Dead, выпуск Raptor Lake Refresh планируется на третий квартал 2023 года, процессоры будут совместимы с существующей платформой LGA 1700 и обладать ещё более высокими частотами, также не исключено появление новых конфигураций.

реклама

По информации инсайдера, обновлённый модельный ряд будет представлен в настольном и мобильном сегменте. Среди моделей для настольных ПК якобы рассматривают новые конфигурации процессоров среднего и начального класса, в частности, с сочетанием производительных и эффективных ядер 2P+8E. Что касается тактовых частот, у флагманских моделей они могут вырасти до 6,2…6,5 ГГц в пике, что будет возможно за счёт применения цифрового регулятора напряжения DLVR, который планировали внедрить ещё в оригинальное семейство Raptor Lake, но в итоге отключили. Обновлённое семейство могут выпустить как в рамках линейки Core 14-го поколения, так и под совершенно новым брендом, не исключено, что какие-то подробности будут раскрыты на мероприятии Intel Vision на следующей неделе.

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде


Источники
Moore’s Law is Dead, YouTube
Wccftech
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#intel #процессоры #raptor lake
4
Показать комментарии (4)

Материалы по теме

Можно ли купить игровой процессор до 10 000 рублей - Core i3-13100F против Ryzen 5 5500
AMD приписывают планы возобновить производство APU Ryzen 3000G
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Кремле сказали, что видели обращение Пригожина касательно выхода ЧВК «Вагнер» из Бахмута
64
Samsung намерена за 5 лет догнать и перегнать TSMC в контрактном производстве чипов
2
Участница шоу «Дом-2» отправила ЧВК «Вагнер» артиллерийские снаряды
39
5 бюджетных видеокарт для Контр-Страйк и Дота 2 – сколько стоит билет в онлайн-шутеры и Мир танков
+
Су-35 ВКС РФ сбил украинский самолёт ракетой "воздух-воздух" - видео от МО РФ
10
Зеленский не сомневается в успехе контрнаступления
8
Казахстан закрыл границы для параллельного импорта в Россию
37
Сколько лет может «прожить» жёсткий диск и какие бренды эксперты называют менее надёжными
28
ЧВК Вагнер планировала взять Артёмовск к 9 мая - почему же теперь Пригожин хочет покинуть город
18
Новый отчет Backblaze показывает, что большинство жестких дисков умирают менее чем через 3 года
8
Курганмашзавод вышел на высочайшие темпы производства БМП-3 и их передачи в войска
9
Стоимость GeForce RTX 4080 опустилась ниже рекомендованной, но RX 7900 XTX всё-равно дешевле
19
Лавров заявил, что Россия ответит «конкретными действиями» на атаку беспилотниками по Кремлю
8
Современная версия отечественного Т-62М будет превосходить "украинский" ОБТ Leopard 1А5 во многом
2
Муки выбора GeForce RTX 3060 – какую видеокарту купить, и почему Radeon RX 6650 ХТ всё равно лучше
2
Из-за повышенного веса для БМП, Bradley может периодически застревать в украинском чернозёме
5
В Киеве придумали новый довод в пользу поставки на Украину американских истребителей F-16
5
Адский огонь в Бахмуте: в Сети появились кадры применения зажигательных боеприпасов по кварталам города
6
Мост, имевший прямое отношение к "дороге жизни" для ВСУ, уничтожен российской артиллерией
3
38 смартфонов Xiaomi получили официальную русскую прошивку MIUI 14 на Android 13
8

Популярные статьи

Девятнадцать кораблей и 57 истребителей армии Китая пересекли срединную линию в Тайваньском проливе
22
На фоне СВО "Ростех" запустил в серию новейшие истребители танков 2С25М и бронетранспортеры БТ-3Ф
10
Как я сделал свой компьютер с Ryzen 5 5600X и GeForce RTX 3060 тихим и холодным без затрат
40
Россия, Иран и Китай намерены "перезагрузить" систему коллективной безопасности в Персидском заливе
7
5 конкурентов Forza Horizon 5 в 2023 году
2
Тестирование двух Radeon 7000, или есть ли жизнь на PCI
27
О редких американских суперкарах
6
ID-Cooling SE-224-XT Black V2 против ID-Cooling SE-206-XT - битва китайских башен
+
Почему наступательная операция ВСУ может окончиться не начавшись, и когда США даст Киеву Abrams
7
SD WebUI DML Neuro: Делаю универсальную сборку Stable Diffusion web UI для AMD/NVIDIA
12

Сейчас обсуждают

Saf- Saf
13:39
Александр Пушкин — Клеветникам России: Стих О чем шумите вы, народные витии? Зачем анафемой грозите вы России? Что возмутило вас? волнения Литвы? Оставьте: это спор славян между собою, Домашний, стар...
Су-35 ВКС РФ сбил украинский самолёт ракетой "воздух-воздух" - видео от МО РФ
Sergej V
13:39
главное верить. и конечно же надо подождать. ;)
Процессоры Intel Raptor Lake Refresh смогут работать на частоте 6,2 ГГц — инсайдер
Марат Адылбеков
13:39
Чего, где вы живете?) Мясные изделия у нас отличные чем у них. ҚМДБ халяльные продукции на высшем уровне. Идите в магнум и посмотрите. Отечественные продукции качественные!
Казахстан закрыл границы для параллельного импорта в Россию
Сергей Седов
13:38
Херсон российский, сдали вам временно на несколько месяцев в аренду
Девятнадцать кораблей и 57 истребителей армии Китая пересекли срединную линию в Тайваньском проливе
Nutty8724
13:36
Кадыров предложил сменить ЧВК «Вагнер» в Бахмуте бойцами «Ахмат»
Nutty8724
13:34
Newsweek: военная авиация даст России преимущество перед ожидаемым контрнаступлением ВСУ
Genry
13:31
Рабочий макет? Сами сбили ?? Да-да.... И этим беспилотником подожгли двухэтажное здание и снесли декор с минимаркета.
Появились слухи о неудачном ударе по резиденции Зеленского в Киеве при помощи Bayraktar TB2
Saf- Saf
13:30
Newsweek: военная авиация даст России преимущество перед ожидаемым контрнаступлением ВСУ
REY_B_
13:24
Так давно поменяны. - Везде главный герой почти всегда из "отнять и справедливо поделить". Мало кто ещё помнит, что когда-то были игры про водопроводчика, который чинил трубы....
Kena: Bridge of Spirits: краткий анализ графики и небольшое тестирование в игре
Эовейн Триада
13:22
SSD уж надо было ставить сразу при покупке. Помню в 12 году взял ноут на Ивике, уже тогда невозможно было пользоваться им, а это новый ноут, процессор хороший i7, памяти 8ГБ, но жёсткий диск и 7рка тр...
Апгрейд ноутбука ASUS X555LN-XO127H и замена клавиатуры - описание и процесс
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем