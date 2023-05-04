Компания ASRock выпустила первые BIOS для материнских плат AMD AM5 с прошивкой AGESA 1.0.0.7, сообщает ресурс HardwareLuxx. Ожидалось, что новая прошивка должна окончательно решить проблемы и недочёты платформы, которые приводили к выходу из строя процессоров Ryzen 7000 с 3D V-Cache, но похоже, всё очень непросто, но об этом далее. Ранее ASRock выпустила прошивки с ограничением напряжений, устранив главную причину, по которой горели Ryzen 7000X3D, а именно повышенное напряжение SOC при активации профилей разгона памяти AMD EXPO. В AGESA 1.0.0.7 должны были пересмотреть пороги срабатывания защитных алгоритмов, а также внести другие важные изменения. ASRock официально не сообщила об обновлении, но специалисты HardwareLuxx заметили, что новая версия 1.24 стала доступна для ограниченного набора материнских плат:
- X670E Taichi
- X670E Taichi Carrara
- X670E PG Lightning
- B650M-HDV/M.2
- B650M Pro RS WiFi
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Также новые прошивки добавляют поддержку модулей памяти DDR5 промежуточного объёма 24 и 48 ГБ, компании GIGABYTE и MSI тоже выпустили подобные обновления на этой неделе. Также известно о появлении бета-версий BIOS на базе AGESA 1.0.0.7 для некоторых плат ASUS. В ближайшее время новые прошивки должны быть выпущены для всех плат AMD AM5, специалисты ожидают этого к концу недели.
Тем не менее, не стоит торопиться с обновлением, как сообщает Wccftech со ссылкой на инсайдеров, в AGESA 1.0.0.7 могли ещё не внести изменения в защитные алгоритмы, зато появились недочёты, которые могут ограничить скорость памяти на 4400 МТ/с — это неофициальная информация, но к новым прошивкам всё же нужно присмотреться внимательно. По слухам, проблемы исправят в следующем обновлении, которое ориентировочно ожидается к середине мая или позже.
- Источники
- ASRock
- HardwareLuxx
- Wccftech