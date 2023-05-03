Продемонстрирована успешная работа четырёх модулей DDR5-6000 по 48 ГБ на плате начального класса.

Unervi González, Unsplash

Поддержка модулей памяти DDR5 промежуточного объёма 24 и 48 ГБ начинает распространяться на платформе AMD AM5, компания GIGABYTE выпустила новые BIOS с соответствующими изменениями для всех своих плат на базе чипсетов X670, B650 и A620, сообщает TechPowerUp. Теперь владельцы данных плат могут увеличить объём оперативной памяти до 192 ГБ или 96 ГБ при наличии четырёх или двух слотов DIMM соответственно.

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GIGABYTE демонстрирует стабильную работу 192 ГБ оперативной памяти DDR5-6000 CL40 на материнской плате A620 GAMING X, основанной на чипсете начального уровня A620. Пользователям всё также доступны профили AMD EXPO и Intel XMP, если они поддерживаются модулями, но в связи с текущей ситуацией лучше несколько раз подумать перед их активацией и тщательно проверить все напряжения, несмотря на присутствие новых защитных ограничений в свежих прошивках. По ряду сообщений, начиная с конца этой недели производители плат могут начать выпуск новых BIOS на базе прошивки AGESA 1.0.0.7, где была скорректирована работа ряда алгоритмов защиты и исправлены различные недочёты.

Источники GIGABYTE TechPowerUp