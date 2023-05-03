Результат пока не очень, но видеокарту тестируют и, вероятно, готовят к релизу.

Onur Binay, Unsplash

В базе данных Geekbench 6 внезапно отметилась видеокарта AMD Radeon RX 7800 XT, модель протестировали в Vulkan бенчмарке, но результат пока не впечатляет, вероятно, это инженерный образец. К тому же тестирование проводилось в Linux, использовался дистрибутив Debian 12, который ещё не вышел в релиз, так что результаты далеки от реальности, всего лишь 113819 баллов, что не дотягивает до показателей RX 6700 XT, пишет Wccftech.

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Тем не менее, важен не результат, а факт тестирования, который намекает на подготовку RX 7800 XT к выпуску. Специалисты полагают, что модель появится не скоро из-за изменений в спросе на рынке и покупательской способности, в приоритете видеокарты массового сегмента — AMD подтвердила, что в этом квартале пополнит массовый сегмент новыми моделями.

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Накануне RX 7800 XT была замечена в обновлении ROCm 5.6, но запрос на слияние быстро удалили. Что касается характеристик, видеокарте приписывают чиплетный графический процессор Navi 32 с количеством вычислительных блоков Compute Units до 60, четыре кристалла с кэш-памятью 3-го уровня общим объёмом 64 МБ, 256-битную видеопамять GDDR6 21 Гбит/с общим объёмом 16 ГБ.

Источники Geekbench Wccftech