Ноутбуки на базе процессоров AMD Ryzen 7040HS семейства Phoenix ожидались в марте, затем запуск сдвинули на апрель, но уже май, а ноутбуков в продаже что-то не видно, хотя первые обзоры уже начинают появляться, а некоторым блогерам удалось даже приобрести новый ноутбук, судя по всему, из-за ошибки на торговой площадке. Журналисты издания Tom’s Hardware обратились в AMD за разъяснениями и получили официальный ответ, оказывается, говоря о сроках доступности компания имела в виду начало поставок OEM производителям, а сами ноутбуки появятся на несколько недель позже, иными словами, продажи за рубежом должны начать на этой или следующей неделе.
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«Мы начали наращивать производство процессоров Ryzen 7040 серии. Наши OEM-партнёры начали поставлять эти системы. В основном это системы 7040HS. Они должны поступить в розничную и онлайн продажу в течение следующих нескольких недель. Поставки начались в прошлом квартале, новые системы должны появиться в продаже в ближайшие несколько недель», — рассказали представители AMD ресурсу Tom’s Hardware.
На прошлой неделе ноутбуки с мощными мобильными процессорами AMD Ryzen 7045HX (Dragon Range) заметили в Китае, начальные цены оказались даже ниже, чем в США, также уже появились первые объявления с ноутбуками на базе Ryzen 7040H (версия 7040HS для Китая).
- Источники
- Tom's Hardware